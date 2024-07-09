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Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг

Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг - РИА Новости, 09.07.2024

Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг

Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:25

2024-07-09T07:25

2024-07-09T07:36

специальная военная операция на украине

калач-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

андрей бочаров

фролово

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.По информации ведомства, на территории частной нефтебазы в Калаче-на-Дону горят ёмкости с бензином."Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20240709/bespilotniki-1958406065.html

калач-на-дону

волгоградская область

фролово

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калач-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, андрей бочаров, фролово, происшествия