https://ria.ru/20240709/pozhar-1958407434.html
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг - РИА Новости, 09.07.2024
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг
Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:25
2024-07-09T07:25
2024-07-09T07:36
специальная военная операция на украине
калач-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
андрей бочаров
фролово
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b28e5bb9c430377d6fa3bc598dc605f0.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.По информации ведомства, на территории частной нефтебазы в Калаче-на-Дону горят ёмкости с бензином."Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20240709/bespilotniki-1958406065.html
калач-на-дону
волгоградская область
фролово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d945aea349d6d5b0d35a19b991512fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калач-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, андрей бочаров, фролово, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калач-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область, Андрей Бочаров, Фролово, Происшествия
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону после атаки БПЛА присвоили повышенный ранг