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Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:25 09.07.2024 (обновлено: 07:36 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958407434.html
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг - РИА Новости, 09.07.2024
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг
Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:25
2024-07-09T07:36
специальная военная операция на украине
калач-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
андрей бочаров
фролово
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.По информации ведомства, на территории частной нефтебазы в Калаче-на-Дону горят ёмкости с бензином."Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
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калач-на-дону
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калач-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, андрей бочаров, фролово, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калач-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область, Андрей Бочаров, Фролово, Происшествия
Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг

Пожару на нефтебазе в Калаче-на-Дону после атаки БПЛА присвоили повышенный ранг

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.
По информации ведомства, на территории частной нефтебазы в Калаче-на-Дону горят ёмкости с бензином.
"Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеКалач-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьАндрей БочаровФроловоПроисшествия
 
 
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