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В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА
В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА
Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, проводится охлаждение трансформаторов, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:38
2024-07-09T06:38
2024-07-09T06:38
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы украины
родионово-несветайский район
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, проводится охлаждение трансформаторов, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев.Ранее Голубев сообщал, что ночью несколько десятков БПЛА были уничтожены и подавлены в различных районах Ростовской области, в результате атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции."К тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе удалось приступить не сразу - только после проверки саперами площадке возле подстанции. В 6.08 пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров, проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240708/pozhar-1958346053.html
ростовская область
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ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины, родионово-несветайский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины, Родионово-Несветайский район
В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА
Голубев: в Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА ВСУ