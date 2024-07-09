https://ria.ru/20240709/pozhar-1958405394.html

В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА

В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024

В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА

Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, проводится охлаждение трансформаторов, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:38

2024-07-09T06:38

2024-07-09T06:38

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

вооруженные силы украины

родионово-несветайский район

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, проводится охлаждение трансформаторов, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев.Ранее Голубев сообщал, что ночью несколько десятков БПЛА были уничтожены и подавлены в различных районах Ростовской области, в результате атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции."К тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе удалось приступить не сразу - только после проверки саперами площадке возле подстанции. В 6.08 пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров, проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240708/pozhar-1958346053.html

ростовская область

родионово-несветайский район

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ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины, родионово-несветайский район