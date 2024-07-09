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В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 09.07.2024
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05:41 09.07.2024
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В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии
В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 09.07.2024
В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии
Пожар на промышленном предприятии в Кировске Мурманской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:41
2024-07-09T05:41
происшествия
мурманская область
кировск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в Кировске Мурманской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что склад апатит-нефелинованого концентрата загорелся в Кировске Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. "Пожар на промышленном предприятии в Мурманской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, кировск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Кировск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии

МЧС: пожар на промышленном предприятии в Кировске полностью ликвидирован

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в Кировске Мурманской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что склад апатит-нефелинованого концентрата загорелся в Кировске Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.
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"Пожар на промышленном предприятии в Мурманской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМурманская областьКировскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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