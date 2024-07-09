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В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии

В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 09.07.2024

В Мурманской области потушили пожар на промышленном предприятии

Пожар на промышленном предприятии в Кировске Мурманской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:41

2024-07-09T05:41

2024-07-09T05:41

происшествия

мурманская область

кировск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в Кировске Мурманской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что склад апатит-нефелинованого концентрата загорелся в Кировске Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. "Пожар на промышленном предприятии в Мурманской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240708/turisty-1958358799.html

мурманская область

кировск

россия

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2024

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происшествия, мурманская область, кировск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)