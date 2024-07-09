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В Мурманской области загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 09.07.2024
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05:18 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958402638.html
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 09.07.2024
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
Промышленное предприятие загорелось в Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:18
2024-07-09T05:18
происшествия
россия
мурманская область
кировск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поздним вечером 9 июля в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о возгорании склада апатит-нефелинованого концентрата, расположенного в городе Кировск Мурманской области. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на высоте 56 метров происходило горение кровли. На данный момент на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 46 человек и 14 единиц техники, погибших и пострадавших нет.
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мурманская область
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происшествия, россия, мурманская область, кировск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мурманская область, Кировск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие

МЧС: в Мурманской области горит промышленное предприятие на 1500 "квадратах"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поздним вечером 9 июля в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о возгорании склада апатит-нефелинованого концентрата, расположенного в городе Кировск Мурманской области. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на высоте 56 метров происходило горение кровли. На данный момент на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:17
Отмечается, что на месте работают 46 человек и 14 единиц техники, погибших и пострадавших нет.
 
ПроисшествияРоссияМурманская областьКировскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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