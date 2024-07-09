https://ria.ru/20240709/pozhar-1958402638.html

В Мурманской области загорелось промышленное предприятие

В Мурманской области загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 09.07.2024

В Мурманской области загорелось промышленное предприятие

Промышленное предприятие загорелось в Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:18

2024-07-09T05:18

2024-07-09T05:18

происшествия

россия

мурманская область

кировск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поздним вечером 9 июля в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о возгорании склада апатит-нефелинованого концентрата, расположенного в городе Кировск Мурманской области. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на высоте 56 метров происходило горение кровли. На данный момент на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 46 человек и 14 единиц техники, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240708/spasateli-1958191543.html

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мурманская область

кировск

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происшествия, россия, мурманская область, кировск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)