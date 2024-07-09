https://ria.ru/20240709/pozhar-1958402638.html
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 09.07.2024
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
Промышленное предприятие загорелось в Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:18
2024-07-09T05:18
2024-07-09T05:18
происшествия
россия
мурманская область
кировск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d23a27605be790a56a7b6dead38efe0b.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Мурманской области на площади 1500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поздним вечером 9 июля в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о возгорании склада апатит-нефелинованого концентрата, расположенного в городе Кировск Мурманской области. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на высоте 56 метров происходило горение кровли. На данный момент на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 46 человек и 14 единиц техники, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240708/spasateli-1958191543.html
россия
мурманская область
кировск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b46d26bbe0207429d6db72e742c8668f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мурманская область, кировск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мурманская область, Кировск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
МЧС: в Мурманской области горит промышленное предприятие на 1500 "квадратах"