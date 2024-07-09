https://ria.ru/20240709/pomosh-1958447202.html

Орловская область направила на передовую СВО пять автомобилей

Орловская область направила на передовую СВО пять автомобилей - РИА Новости, 09.07.2024

Орловская область направила на передовую СВО пять автомобилей

Орловская область направила на передовую спецоперации автомобили, строительный кран и экскаватор, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:25

2024-07-09T11:25

2024-07-09T11:25

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Орловская область направила на передовую спецоперации автомобили, строительный кран и экскаватор, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "Орловская область направила на передовую автомобили для успешного выполнения задач специальной военной операции. Ключи от пяти автомобилей, а также строительной техники (крана и экскаватора) сегодня были переданы нашим бойцам", – говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский совместно с депутатом облсовета, руководителем регионального отделения общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Владимиром Филоновым передали командиру подразделения ключи от техники. По данным властей, помощь бойцам была оказана благодаря совместной работе "Народного фронта", депутатского корпуса Орловского областного совета народных депутатов, федеральных органов исполнительной власти, представителей общественных организаций и бизнес-сообщества региона. "Мы находимся с военнослужащими в постоянном контакте. Знаем обо всех появляющихся у них потребностях и стараемся оперативно их закрывать. Представители органов власти, предприниматели, члены общественных организаций и простые жители нашей области сегодня сплотились ради достижения единой цели — победы. Каждый вносит свой посильный вклад в общее дело. Мы и дальше будем продолжать эту работу", — отметил Музалевский, цитата которого приводятся в сообщении. По словам Филонова, на которого ссылается пресс-служба, для целей проведения специальной военной операции "Народный фронт" отправил из Орловской области уже порядка 40 автомобилей.

https://radiosputnik.ru/20240709/orban-1958446116.html

орловская область

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, сво, европа