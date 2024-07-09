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Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО
Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО - РИА Новости, 09.07.2024
Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО
Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин передал в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, принадлежавший ему... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:52
2024-07-09T17:52
2024-07-09T17:52
надежные люди
чувашская республика (чувашия)
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин передал в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, принадлежавший ему автомобиль "Нива", сообщает МЧС республики. Внедорожник вскоре пополнит автопарк одного из подразделений, сражающихся на Запорожском направлении. "По телевизору я услышал о сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой. На семейном совете мы вместе с супругой Еленой решили передать нашу машину. Пусть она с честью послужит этим отважным ребятам и, возможно, выручит их в трудную минуту", – приводятся слова ветерана в Telegram-канале МЧС. Отмечается, что ранее ветераны МЧС России отправили из Чувашии в зону проведения специальной военной операции два полноприводных автомобиля, продукты питания, медикаменты, вещи и оборудование, необходимое для обустройства быта военных.
https://ria.ru/20240709/ognetushiteli-1958527038.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чувашская республика (чувашия), сво
Надежные люди, Чувашская Республика (Чувашия), СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин передал в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, принадлежавший ему автомобиль "Нива", сообщает МЧС республики.
Внедорожник вскоре пополнит автопарк одного из подразделений, сражающихся на Запорожском направлении.
"По телевизору я услышал о сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой. На семейном совете мы вместе с супругой Еленой решили передать нашу машину. Пусть она с честью послужит этим отважным ребятам и, возможно, выручит их в трудную минуту", – приводятся слова ветерана в Telegram-канале МЧС.
Отмечается, что ранее ветераны МЧС России отправили из Чувашии
в зону проведения специальной военной операции два полноприводных автомобиля, продукты питания, медикаменты, вещи и оборудование, необходимое для обустройства быта военных.