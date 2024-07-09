https://ria.ru/20240709/pomosch-1958576980.html

Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО

Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО - РИА Новости, 09.07.2024

Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО

Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин передал в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, принадлежавший ему... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:52

2024-07-09T17:52

2024-07-09T17:52

надежные люди

чувашская республика (чувашия)

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин передал в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, принадлежавший ему автомобиль "Нива", сообщает МЧС республики. Внедорожник вскоре пополнит автопарк одного из подразделений, сражающихся на Запорожском направлении. "По телевизору я услышал о сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой. На семейном совете мы вместе с супругой Еленой решили передать нашу машину. Пусть она с честью послужит этим отважным ребятам и, возможно, выручит их в трудную минуту", – приводятся слова ветерана в Telegram-канале МЧС. Отмечается, что ранее ветераны МЧС России отправили из Чувашии в зону проведения специальной военной операции два полноприводных автомобиля, продукты питания, медикаменты, вещи и оборудование, необходимое для обустройства быта военных.

https://ria.ru/20240709/ognetushiteli-1958527038.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), сво