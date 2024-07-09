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Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО - РИА Новости, 09.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:52 09.07.2024
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Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО
Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО - РИА Новости, 09.07.2024
Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО
Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин передал в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, принадлежавший ему... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:52
2024-07-09T17:52
надежные люди
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин передал в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, принадлежавший ему автомобиль "Нива", сообщает МЧС республики. Внедорожник вскоре пополнит автопарк одного из подразделений, сражающихся на Запорожском направлении. "По телевизору я услышал о сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой. На семейном совете мы вместе с супругой Еленой решили передать нашу машину. Пусть она с честью послужит этим отважным ребятам и, возможно, выручит их в трудную минуту", – приводятся слова ветерана в Telegram-канале МЧС. Отмечается, что ранее ветераны МЧС России отправили из Чувашии в зону проведения специальной военной операции два полноприводных автомобиля, продукты питания, медикаменты, вещи и оборудование, необходимое для обустройства быта военных.
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чувашская республика (чувашия), сво
Надежные люди, Чувашская Республика (Чувашия), СВО

Ветеран МЧС из Чувашии передал свой автомобиль участникам СВО

© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской РеспубликеВетеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин
Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской Республике
Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества Герман Ильин передал в помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, принадлежавший ему автомобиль "Нива", сообщает МЧС республики.
Внедорожник вскоре пополнит автопарк одного из подразделений, сражающихся на Запорожском направлении.
Мурманский Народный фронт передал огнетушители бойцам в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители
Вчера, 15:32
"По телевизору я услышал о сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой. На семейном совете мы вместе с супругой Еленой решили передать нашу машину. Пусть она с честью послужит этим отважным ребятам и, возможно, выручит их в трудную минуту", – приводятся слова ветерана в Telegram-канале МЧС.
Отмечается, что ранее ветераны МЧС России отправили из Чувашии в зону проведения специальной военной операции два полноприводных автомобиля, продукты питания, медикаменты, вещи и оборудование, необходимое для обустройства быта военных.
 
Надежные людиЧувашская Республика (Чувашия)СВО
 
 
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