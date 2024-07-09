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Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме - РИА Новости, 09.07.2024
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15:26 09.07.2024
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Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме
Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме - РИА Новости, 09.07.2024
Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме
Жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме в Батайске Ростовской области, окажут помощь, сообщил глава администрации города Роман Волошин. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:26
2024-07-09T15:26
происшествия
батайск
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме в Батайске Ростовской области, окажут помощь, сообщил глава администрации города Роман Волошин. Как сообщалось ранее, кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Был объявлен третий ранг пожара. Позднее МЧС РФ сообщило, что площадь пожара выросла до 600 "квадратов". "По факту возгорания по ул. Ворошилова, 11 создан оперативный штаб. Жильцы дома, чье имущество пострадало в результате пожара, могут обратиться за помощью в администрацию города Батайска", - написал Волошин в Telegram. Он уточнил, что при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, в которых указано право собственности на квартиру. В 16.00 глава администрации города планирует провести внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958492548.html
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происшествия, батайск, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме

Власти Батайска окажут помощь людям, чье имущество пострадало при пожаре в доме

На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме в Батайске Ростовской области, окажут помощь, сообщил глава администрации города Роман Волошин.
Как сообщалось ранее, кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Был объявлен третий ранг пожара. Позднее МЧС РФ сообщило, что площадь пожара выросла до 600 "квадратов".
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"По факту возгорания по ул. Ворошилова, 11 создан оперативный штаб. Жильцы дома, чье имущество пострадало в результате пожара, могут обратиться за помощью в администрацию города Батайска", - написал Волошин в Telegram.
Он уточнил, что при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, в которых указано право собственности на квартиру.
В 16.00 глава администрации города планирует провести внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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ПроисшествияБатайскРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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