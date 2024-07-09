https://ria.ru/20240709/pomosch-1958525329.html

Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме

Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме - РИА Новости, 09.07.2024

Власти Батайска помогут жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме

Жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме в Батайске Ростовской области, окажут помощь, сообщил глава администрации города Роман Волошин. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:26

2024-07-09T15:26

2024-07-09T15:26

происшествия

батайск

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме в Батайске Ростовской области, окажут помощь, сообщил глава администрации города Роман Волошин. Как сообщалось ранее, кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Был объявлен третий ранг пожара. Позднее МЧС РФ сообщило, что площадь пожара выросла до 600 "квадратов". "По факту возгорания по ул. Ворошилова, 11 создан оперативный штаб. Жильцы дома, чье имущество пострадало в результате пожара, могут обратиться за помощью в администрацию города Батайска", - написал Волошин в Telegram. Он уточнил, что при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, в которых указано право собственности на квартиру. В 16.00 глава администрации города планирует провести внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958492548.html

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955662200.html

батайск

ростовская область

россия

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происшествия, батайск, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)