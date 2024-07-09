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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве - РИА Новости, 09.07.2024
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве
Мощные взрывы прогремели в городе Полтава на Украине, сообщило местное издание "Зеркало недели", со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:52
2024-07-09T19:52
2024-07-09T19:52
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в городе Полтава на Украине, сообщило местное издание "Зеркало недели", со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "Полтава, местные паблики сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Полтаве
"Зеркало недели": в Полтаве прогремели мощные взрывы