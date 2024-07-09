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"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы - РИА Новости, 09.07.2024
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15:40 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/polsha-1958530667.html
"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы
"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы - РИА Новости, 09.07.2024
"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы
Подписанное накануне новое соглашение о взаимной безопасности между Варшавой и Киевом несет опасность для самой Польши, написал в социальной сети Х польский... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:40
2024-07-09T15:40
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подписанное накануне новое соглашение о взаимной безопасности между Варшавой и Киевом несет опасность для самой Польши, написал в социальной сети Х польский журналист Лукаш Важеха."Польша в очередной раз безрассудно ставит под угрозу собственную безопасность и безоговорочно подписывает с Украиной соглашение, единственным реальным бенефициаром которого является Киев. От этого вскипает кровь", — отметил он.Важеха подчеркнул, что для подписания договора Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, а его визит состоялся за несколько дней до годовщины Волынской резни, произошедшей в 1943 году."Ни гость, ни, что еще хуже, никто из поляков об этом не сказал ни слова" — возмутился журналист.В понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Срок действия соглашения – 10 лет. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957419492.html
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в мире, варшава, киев, польша, владимир зеленский, дональд туск
В мире, Варшава, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Дональд Туск
"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы

Журналист Важеха: от решения Польши по Украине вскипает кровь

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подписанное накануне новое соглашение о взаимной безопасности между Варшавой и Киевом несет опасность для самой Польши, написал в социальной сети Х польский журналист Лукаш Важеха.
"Польша в очередной раз безрассудно ставит под угрозу собственную безопасность и безоговорочно подписывает с Украиной соглашение, единственным реальным бенефициаром которого является Киев. От этого вскипает кровь", — отметил он.
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Важеха подчеркнул, что для подписания договора Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, а его визит состоялся за несколько дней до годовщины Волынской резни, произошедшей в 1943 году.
"Ни гость, ни, что еще хуже, никто из поляков об этом не сказал ни слова" — возмутился журналист.
В понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Срок действия соглашения – 10 лет. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве.
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