https://ria.ru/20240709/polsha-1958530667.html

"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы

"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы - РИА Новости, 09.07.2024

"Вскипает кровь". Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы

Подписанное накануне новое соглашение о взаимной безопасности между Варшавой и Киевом несет опасность для самой Польши, написал в социальной сети Х польский... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:40

2024-07-09T15:40

2024-07-09T15:40

в мире

варшава

киев

польша

владимир зеленский

дональд туск

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подписанное накануне новое соглашение о взаимной безопасности между Варшавой и Киевом несет опасность для самой Польши, написал в социальной сети Х польский журналист Лукаш Важеха."Польша в очередной раз безрассудно ставит под угрозу собственную безопасность и безоговорочно подписывает с Украиной соглашение, единственным реальным бенефициаром которого является Киев. От этого вскипает кровь", — отметил он.Важеха подчеркнул, что для подписания договора Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, а его визит состоялся за несколько дней до годовщины Волынской резни, произошедшей в 1943 году."Ни гость, ни, что еще хуже, никто из поляков об этом не сказал ни слова" — возмутился журналист.В понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Срок действия соглашения – 10 лет. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве.

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957419492.html

https://ria.ru/20240708/polsha-1958331718.html

варшава

киев

польша

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в мире, варшава, киев, польша, владимир зеленский, дональд туск