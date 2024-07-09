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Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке - РИА Новости, 09.07.2024
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16:35 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/politsija-1958551094.html
Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке
Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке - РИА Новости, 09.07.2024
Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке
Полиция Оренбурга ищет местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке по улице, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:35
2024-07-09T16:35
происшествия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Оренбурга ищет местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке по улице, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. "В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего",- говорится в сообщении. В распространённом в соцсетях видео женщина везёт ребёнка в клетке с колесиками. За ними идёт мужчина с чемоданом и собакой. "Прокуратурой области организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в областной прокуратуре, комментируя ситуацию с ребенком.
https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область
Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке

Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке по улице

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Оренбурга ищет местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке по улице, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.
«
"В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего",- говорится в сообщении.
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В распространённом в соцсетях видео женщина везёт ребёнка в клетке с колесиками. За ними идёт мужчина с чемоданом и собакой.
«
"Прокуратурой области организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в областной прокуратуре, комментируя ситуацию с ребенком.
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