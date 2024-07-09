https://ria.ru/20240709/politsija-1958551094.html

Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке

Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке - РИА Новости, 09.07.2024

Полиция ищет жителей Оренбурга, перевозивших ребенка в клетке

Полиция Оренбурга ищет местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке по улице, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:35

2024-07-09T16:35

2024-07-09T16:35

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Оренбурга ищет местных жителей, которые перевозили ребенка в клетке по улице, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. "В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего",- говорится в сообщении. В распространённом в соцсетях видео женщина везёт ребёнка в клетке с колесиками. За ними идёт мужчина с чемоданом и собакой. "Прокуратурой области организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в областной прокуратуре, комментируя ситуацию с ребенком.

https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

https://ria.ru/20240112/obuv-1920909668.html

оренбург

оренбургская область

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происшествия, оренбург, оренбургская область