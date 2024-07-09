Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидают кратковременные дожди и жару до 30 градусов
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха плюс до плюс 30 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет Москву и окрестности с севера на юг во второй половине дня, однако на фоне повышенного атмосферного давления фронт будет проходить в размытом виде и проявления непогоды будут носить локальный, точечный, небольшой характер. В такой ситуации в Москве и окрестностях переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. В столице плюс 28 – плюс 30, в Подмосковье плюс 26 – плюс 31", — отметил метеоролог.
Синоптик подчеркнул, что юго-западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный. Скорость ветра составит четыре-девять метров в секунду, а в вечерние часы ветер будет порывистый. Атмосферное давление в столице вырастет, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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