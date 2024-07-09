https://ria.ru/20240709/pogoda-1958411195.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 09.07.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, температура воздуха плюс до плюс 30 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:26

2024-07-09T08:26

2024-07-09T08:26

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха плюс до плюс 30 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет Москву и окрестности с севера на юг во второй половине дня, однако на фоне повышенного атмосферного давления фронт будет проходить в размытом виде и проявления непогоды будут носить локальный, точечный, небольшой характер. В такой ситуации в Москве и окрестностях переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, не исключены грозы. В столице плюс 28 – плюс 30, в Подмосковье плюс 26 – плюс 31", — отметил метеоролог. Синоптик подчеркнул, что юго-западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный. Скорость ветра составит четыре-девять метров в секунду, а в вечерние часы ветер будет порывистый. Атмосферное давление в столице вырастет, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода