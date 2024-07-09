https://ria.ru/20240709/poezda-1958462364.html
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг - РИА Новости, 09.07.2024
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг
Большая часть обращений граждан в правительство в июне касалась хозяйственной тематики, также россияне жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:20
2024-07-09T12:20
2024-07-09T12:20
туризм
новости - туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888237373_0:119:3074:1848_1920x0_80_0_0_945f8fcb50d782733ecb5f54708a565d.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть обращений граждан в правительство в июне касалась хозяйственной тематики, также россияне жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене и просили увеличить количество поездов в южном направлении, сообщается на сайте кабмина. "Первое место по объему поступившей корреспонденции в июне заняли письма по хозяйственной тематике. Авторы отмечали неудовлетворительное состояние дорог, детских площадок. Ставились вопросы газификации домовладений. Граждане жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене, просили увеличить количество поездов, следующих в южном направлении", - говорится в сообщении. Оставалась актуальной жилищно-коммунальная тематика, в частности, сообщалось о проблемах долевого строительства, росте тарифов на коммунальные услуги, перебоях в водоснабжении, критиковалась работа компаний, предоставляющих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, отмечают в кабмине. "Заявители обращали внимание на вопросы использования территорий национальных парков. Часть писем была посвящена деятельности органов дознания и следствия. Медицинские работники просили об улучшении условий труда и дополнительных выплатах", - говорится в сообщении. Помимо этого продолжали поступать письма по международной тематике.
https://ria.ru/20240709/puteshestviya-1958224546.html
https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955129055.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888237373_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_07c362ab649491bd531c1a716870e966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг и отсутствие дешевых авиабилетов
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть обращений граждан в правительство в июне касалась хозяйственной тематики, также россияне жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене и просили увеличить количество поездов в южном направлении, сообщается на сайте кабмина.
"Первое место по объему поступившей корреспонденции в июне заняли письма по хозяйственной тематике. Авторы отмечали неудовлетворительное состояние дорог, детских площадок. Ставились вопросы газификации домовладений. Граждане жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене, просили увеличить количество поездов, следующих в южном направлении", - говорится в сообщении. Оставалась актуальной жилищно-коммунальная тематика, в частности, сообщалось о проблемах долевого строительства, росте тарифов на коммунальные услуги, перебоях в водоснабжении, критиковалась работа компаний, предоставляющих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, отмечают в кабмине.
"Заявители обращали внимание на вопросы использования территорий национальных парков. Часть писем была посвящена деятельности органов дознания и следствия. Медицинские работники просили об улучшении условий труда и дополнительных выплатах", - говорится в сообщении.
Помимо этого продолжали поступать письма по международной тематике.