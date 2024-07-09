https://ria.ru/20240709/poezda-1958462364.html

Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг

Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг - РИА Новости, 09.07.2024

Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг

Большая часть обращений граждан в правительство в июне касалась хозяйственной тематики, также россияне жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:20

2024-07-09T12:20

2024-07-09T12:20

туризм

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть обращений граждан в правительство в июне касалась хозяйственной тематики, также россияне жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене и просили увеличить количество поездов в южном направлении, сообщается на сайте кабмина. "Первое место по объему поступившей корреспонденции в июне заняли письма по хозяйственной тематике. Авторы отмечали неудовлетворительное состояние дорог, детских площадок. Ставились вопросы газификации домовладений. Граждане жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене, просили увеличить количество поездов, следующих в южном направлении", - говорится в сообщении. Оставалась актуальной жилищно-коммунальная тематика, в частности, сообщалось о проблемах долевого строительства, росте тарифов на коммунальные услуги, перебоях в водоснабжении, критиковалась работа компаний, предоставляющих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, отмечают в кабмине. "Заявители обращали внимание на вопросы использования территорий национальных парков. Часть писем была посвящена деятельности органов дознания и следствия. Медицинские работники просили об улучшении условий труда и дополнительных выплатах", - говорится в сообщении. Помимо этого продолжали поступать письма по международной тематике.

https://ria.ru/20240709/puteshestviya-1958224546.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия