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Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг - РИА Новости, 09.07.2024
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Туризм
 
12:20 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/poezda-1958462364.html
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг - РИА Новости, 09.07.2024
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг
Большая часть обращений граждан в правительство в июне касалась хозяйственной тематики, также россияне жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:20
2024-07-09T12:20
туризм
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть обращений граждан в правительство в июне касалась хозяйственной тематики, также россияне жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене и просили увеличить количество поездов в южном направлении, сообщается на сайте кабмина. "Первое место по объему поступившей корреспонденции в июне заняли письма по хозяйственной тематике. Авторы отмечали неудовлетворительное состояние дорог, детских площадок. Ставились вопросы газификации домовладений. Граждане жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене, просили увеличить количество поездов, следующих в южном направлении", - говорится в сообщении. Оставалась актуальной жилищно-коммунальная тематика, в частности, сообщалось о проблемах долевого строительства, росте тарифов на коммунальные услуги, перебоях в водоснабжении, критиковалась работа компаний, предоставляющих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, отмечают в кабмине. "Заявители обращали внимание на вопросы использования территорий национальных парков. Часть писем была посвящена деятельности органов дознания и следствия. Медицинские работники просили об улучшении условий труда и дополнительных выплатах", - говорится в сообщении. Помимо этого продолжали поступать письма по международной тематике.
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новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг

Россияне пожаловались на нехватку поездов на юг и отсутствие дешевых авиабилетов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе
Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большая часть обращений граждан в правительство в июне касалась хозяйственной тематики, также россияне жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене и просили увеличить количество поездов в южном направлении, сообщается на сайте кабмина.
"Первое место по объему поступившей корреспонденции в июне заняли письма по хозяйственной тематике. Авторы отмечали неудовлетворительное состояние дорог, детских площадок. Ставились вопросы газификации домовладений. Граждане жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене, просили увеличить количество поездов, следующих в южном направлении", - говорится в сообщении. Оставалась актуальной жилищно-коммунальная тематика, в частности, сообщалось о проблемах долевого строительства, росте тарифов на коммунальные услуги, перебоях в водоснабжении, критиковалась работа компаний, предоставляющих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, отмечают в кабмине.
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"Заявители обращали внимание на вопросы использования территорий национальных парков. Часть писем была посвящена деятельности органов дознания и следствия. Медицинские работники просили об улучшении условий труда и дополнительных выплатах", - говорится в сообщении.
Помимо этого продолжали поступать письма по международной тематике.
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