https://ria.ru/20240709/podozrevaemye-1958528728.html

В Ростове-на-Дону задержали троих подозреваемых в мошенничестве

В Ростове-на-Дону задержали троих подозреваемых в мошенничестве - РИА Новости, 09.07.2024

В Ростове-на-Дону задержали троих подозреваемых в мошенничестве

Оперативники задержали троих жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 300 миллионов рублей, пострадали порядка 130 человек,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:35

2024-07-09T15:35

2024-07-09T15:35

происшествия

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россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Оперативники задержали троих жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 300 миллионов рублей, пострадали порядка 130 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали от имени коммерческой организации, офис которой располагался в Москве. Они подыскивали доверчивых граждан, которых убеждали взять деньги в кредит и вложить в бизнес по приобретению неисправных автомобилей для их последующего ремонта и реализации. Клиентам сообщали, что обязательства перед банками фирма выполнит самостоятельно за счет прибыли от реализации восстановленных автомобилей. Также гражданам обещали выплатить вознаграждение после успешной реализации отремонтированной машины. Однако все эти условия не выполнялись, а кредитные средства аферисты использовали по своему усмотрению. "Потерпевшие и представители банков обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила свыше 300 миллионов рублей", - приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа". Следователи возбудили более 130 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. "Полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков по адресам их проживания, а также в офисах в Москве и Ростове-на-Дону изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала Волк. Фигурантам предъявлено обвинение. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоих – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html

https://ria.ru/20231201/pensionery-1913086773.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, москва, ирина волк