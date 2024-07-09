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Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Украины
Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Украины - РИА Новости, 09.07.2024
Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Вашингтоне саммита стран альянса заявил, что "последние события на Украине" показали необходимость для НАТО... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:07
2024-07-09T23:07
2024-07-09T23:07
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Вашингтоне саммита стран альянса заявил, что "последние события на Украине" показали необходимость для НАТО наращивать военную поддержку Киева. "Мы (на саммите – ред.) примем решения по Украине, и я думаю, что то, что мы видели в последние дни, демонстрирует необходимость нарастить нашу поддержку", - сказал он в совместном заявлении с госсекретарем Энтони Блинкеном. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. На фоне саммита Россия вновь выразила предостережения, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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в мире, вашингтон (штат), йенс столтенберг, нато, энтони блинкен, украина, киев
В мире, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, НАТО, Энтони Блинкен, Украина, Киев
Генсек НАТО перед началом саммита призвал нарастить поддержку Украины
Столтенберг перед началом саммита призвал нарастить военную поддержку Украины