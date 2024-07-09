https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958471340.html

Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья

Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья - РИА Новости, 09.07.2024

Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья

Производственный сельхозкооператив "Оловяннинский" и производство хлеба и мучных изделий "Кенон" в Забайкалье поддержали льготным займом на сумму 2,5 миллиона... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:04

2024-07-09T13:04

2024-07-09T13:04

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Производственный сельхозкооператив "Оловяннинский" и производство хлеба и мучных изделий "Кенон" в Забайкалье поддержали льготным займом на сумму 2,5 миллиона рублей и 2,3 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба правительства региона. "Оловяннинский" занимается переработкой и консервацией мяса. Ему выдали льготный займ на сумму 2,5 миллиона рублей. На эти средства удалось закупить крупно-рогатый скот",- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что хлебобулочное предприятие получило займ в размере 2,3 миллиона рублей, на них купили "Газель" для доставки продукции. С начала года предпринимателей Забайкалья поддержали на миллиард рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240708/subsidirovanie-1958253581.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса