Рейтинг@Mail.ru
Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:04 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958471340.html
Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья
Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья - РИА Новости, 09.07.2024
Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья
Производственный сельхозкооператив "Оловяннинский" и производство хлеба и мучных изделий "Кенон" в Забайкалье поддержали льготным займом на сумму 2,5 миллиона... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:04
2024-07-09T13:04
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958471790_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_0bb8129157c158be172ee4442175aa0a.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Производственный сельхозкооператив "Оловяннинский" и производство хлеба и мучных изделий "Кенон" в Забайкалье поддержали льготным займом на сумму 2,5 миллиона рублей и 2,3 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба правительства региона. "Оловяннинский" занимается переработкой и консервацией мяса. Ему выдали льготный займ на сумму 2,5 миллиона рублей. На эти средства удалось закупить крупно-рогатый скот",- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что хлебобулочное предприятие получило займ в размере 2,3 миллиона рублей, на них купили "Газель" для доставки продукции. С начала года предпринимателей Забайкалья поддержали на миллиард рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240708/subsidirovanie-1958253581.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958471790_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_136382d66020752ed13f44bc621348f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья

© РИА Новости / Сергей АверинВыпечка хлеба
Выпечка хлеба - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Выпечка хлеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Производственный сельхозкооператив "Оловяннинский" и производство хлеба и мучных изделий "Кенон" в Забайкалье поддержали льготным займом на сумму 2,5 миллиона рублей и 2,3 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оловяннинский" занимается переработкой и консервацией мяса. Ему выдали льготный займ на сумму 2,5 миллиона рублей. На эти средства удалось закупить крупно-рогатый скот",- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что хлебобулочное предприятие получило займ в размере 2,3 миллиона рублей, на них купили "Газель" для доставки продукции.
С начала года предпринимателей Забайкалья поддержали на миллиард рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
Мужчина во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования
8 июля, 15:32
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала