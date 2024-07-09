https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958471340.html
Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья
Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья - РИА Новости, 09.07.2024
Почти пять млн рублей поддержки получили два предприятия Забайкалья
Производственный сельхозкооператив "Оловяннинский" и производство хлеба и мучных изделий "Кенон" в Забайкалье поддержали льготным займом на сумму 2,5 миллиона... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:04
2024-07-09T13:04
2024-07-09T13:04
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958471790_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_0bb8129157c158be172ee4442175aa0a.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Производственный сельхозкооператив "Оловяннинский" и производство хлеба и мучных изделий "Кенон" в Забайкалье поддержали льготным займом на сумму 2,5 миллиона рублей и 2,3 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба правительства региона. "Оловяннинский" занимается переработкой и консервацией мяса. Ему выдали льготный займ на сумму 2,5 миллиона рублей. На эти средства удалось закупить крупно-рогатый скот",- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что хлебобулочное предприятие получило займ в размере 2,3 миллиона рублей, на них купили "Газель" для доставки продукции. С начала года предпринимателей Забайкалья поддержали на миллиард рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240708/subsidirovanie-1958253581.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958471790_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_136382d66020752ed13f44bc621348f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Производственный сельхозкооператив "Оловяннинский" и производство хлеба и мучных изделий "Кенон" в Забайкалье поддержали льготным займом на сумму 2,5 миллиона рублей и 2,3 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оловяннинский" занимается переработкой и консервацией мяса. Ему выдали льготный займ на сумму 2,5 миллиона рублей. На эти средства удалось закупить крупно-рогатый скот",- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что хлебобулочное предприятие получило займ в размере 2,3 миллиона рублей, на них купили "Газель" для доставки продукции.
С начала года предпринимателей Забайкалья поддержали на миллиард рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".