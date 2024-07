https://ria.ru/20240709/plennye-1958476266.html

Кеннеди-младший осудил расправы ВСУ над пленными

Кеннеди-младший осудил расправы ВСУ над пленными - РИА Новости, 09.07.2024

Кеннеди-младший осудил расправы ВСУ над пленными

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X назвал военным преступлением убийства пленных российских военнослужащих подразделениями ВС Украины. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:10

2024-07-09T13:10

2024-07-09T13:24

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X назвал военным преступлением убийства пленных российских военнослужащих подразделениями ВС Украины. "Сегодня возглавляемые американскими военнослужащими подразделения на Украине без суда совершают казни российских пленных. Это военное преступление. На Украине в принципе не должно быть никаких "подразделений под руководством США". Пришло время добиться мира на Украине и вернуть сотни миллиардов долларов домой", - написал Кеннеди-младший. Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе сообщила, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. Кроме того, Гроссе, как писала газета, признался, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он также рассказал, как один из наемников Chosen бросил гранату в пленного российского военного. После этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что все данные, предоставленные New York Times, будут проверены, Москва также потребует этого от международных организаций. В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022 года появилось видео, где украинские военные расстреливают солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.

