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Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях - РИА Новости, 09.07.2024
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17:11 09.07.2024 (обновлено: 17:38 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/peskov-1958563107.html
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях - РИА Новости, 09.07.2024
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал иезуитской и нечистоплотной методику Киева, использующего трагедии на Украине для пиара во время важных... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:11
2024-07-09T17:38
украина
дмитрий песков
в мире
россия
киев
павел зарубин
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал иезуитской и нечистоплотной методику Киева, использующего трагедии на Украине для пиара во время важных международных событий.В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что Киев организует пиар-операции "на крови" и умышленно использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Так он ответил на реплику о том, что трагедии на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями."Методика достаточно нечистоплотная, иезуитская, известная, неоднократно повторявшаяся", - заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
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украина, дмитрий песков, в мире, россия, киев, павел зарубин, владимир зеленский, нато
Украина, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Киев, Павел Зарубин, Владимир Зеленский, НАТО
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях

Песков обвинил Украину в пиаре на трагедиях: методика иезуитская, нечистоплотная

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал иезуитской и нечистоплотной методику Киева, использующего трагедии на Украине для пиара во время важных международных событий.
В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что Киев организует пиар-операции "на крови" и умышленно использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Так он ответил на реплику о том, что трагедии на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями.
"Методика достаточно нечистоплотная, иезуитская, известная, неоднократно повторявшаяся", - заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Песков обвинил Киев в организации пиара на крови
Вчера, 17:07
 
УкраинаДмитрий ПесковВ миреРоссияКиевПавел ЗарубинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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