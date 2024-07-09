https://ria.ru/20240709/peskov-1958563107.html
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях - РИА Новости, 09.07.2024
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал иезуитской и нечистоплотной методику Киева, использующего трагедии на Украине для пиара во время важных... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:11
2024-07-09T17:11
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал иезуитской и нечистоплотной методику Киева, использующего трагедии на Украине для пиара во время важных международных событий.В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что Киев организует пиар-операции "на крови" и умышленно использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Так он ответил на реплику о том, что трагедии на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями."Методика достаточно нечистоплотная, иезуитская, известная, неоднократно повторявшаяся", - заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
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Украина, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Киев, Павел Зарубин, Владимир Зеленский, НАТО
Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях
Песков обвинил Украину в пиаре на трагедиях: методика иезуитская, нечистоплотная
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал иезуитской и нечистоплотной методику Киева, использующего трагедии на Украине для пиара во время важных международных событий.
В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что Киев организует пиар-операции "на крови" и умышленно использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Так он ответил на реплику о том, что трагедии на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями.
"Методика достаточно нечистоплотная, иезуитская, известная, неоднократно повторявшаяся", - заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.