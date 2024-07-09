https://ria.ru/20240709/peskov-1958563107.html

Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях

Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях - РИА Новости, 09.07.2024

Песков обвинил Украину в нечистоплотном пиаре на трагедиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал иезуитской и нечистоплотной методику Киева, использующего трагедии на Украине для пиара во время важных... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:11

2024-07-09T17:11

2024-07-09T17:38

украина

дмитрий песков

в мире

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павел зарубин

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал иезуитской и нечистоплотной методику Киева, использующего трагедии на Украине для пиара во время важных международных событий.В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что Киев организует пиар-операции "на крови" и умышленно использует трагедии для создания фона, который бы сопровождал участие Владимира Зеленского в саммите НАТО. Так он ответил на реплику о том, что трагедии на Украине постоянно совпадают с важными для отношений Киева и Запада международными событиями."Методика достаточно нечистоплотная, иезуитская, известная, неоднократно повторявшаяся", - заявил Песков в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240709/peskov-1958562201.html

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