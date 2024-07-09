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На Западе не хотят слышать Москву, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
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17:09 09.07.2024 (обновлено: 17:33 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/peskov-1958562424.html
На Западе не хотят слышать Москву, заявил Песков
На Западе не хотят слышать Москву, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
На Западе не хотят слышать Москву, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о сложностях, которые испытывает Москва в попытках "информационно достучаться" до Запада на фоне удара по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:09
2024-07-09T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запад
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о сложностях, которые испытывает Москва в попытках "информационно достучаться" до Запада на фоне удара по киевской больнице, отметив, что западные страна ничего не хотят слышать."Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира, они не хотят ничего слышать, мы видим газеты, мы видим телеканалы, мы видим истерику, которая там происходит", - сказал Песков, комментируя освещение удара по киевской больнице в западных СМИ. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Пресс-секретарь российского лидера добавил, что подобная позиция западного мира может быть связана с монопольным доминированием там англосаксонских СМИ.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.
https://ria.ru/20240709/raketa-1958563955.html
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в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запад
На Западе не хотят слышать Москву, заявил Песков

Песков: Москве сложно достучаться до запада, там ничего не хотят слышать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о сложностях, которые испытывает Москва в попытках "информационно достучаться" до Запада на фоне удара по киевской больнице, отметив, что западные страна ничего не хотят слышать.
"Нам информационно сейчас очень сложно достучаться до западного мира, они не хотят ничего слышать, мы видим газеты, мы видим телеканалы, мы видим истерику, которая там происходит", - сказал Песков, комментируя освещение удара по киевской больнице в западных СМИ. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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Пресс-секретарь российского лидера добавил, что подобная позиция западного мира может быть связана с монопольным доминированием там англосаксонских СМИ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапад
 
 
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