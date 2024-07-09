https://ria.ru/20240709/peregovory-1958438390.html

Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров

Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров - РИА Новости, 09.07.2024

Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров

Российско-индийские переговоры с участием делегаций пройдут во вторник в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:58

2024-07-09T10:58

2024-07-09T10:58

политика

россия

индия

дмитрий песков

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российско-индийские переговоры с участием делегаций пройдут во вторник в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Последуют (во вторник после посещения президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди павильона "Атом" на ВДНХ - ред.) российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Там будут большие делегации с двух сторон, доклады профильных руководителей ведомств", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240709/indija-1958432059.html

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политика, россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди