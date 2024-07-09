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Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров - РИА Новости, 09.07.2024
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10:58 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/peregovory-1958438390.html
Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров
Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров - РИА Новости, 09.07.2024
Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров
Российско-индийские переговоры с участием делегаций пройдут во вторник в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:58
2024-07-09T10:58
политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российско-индийские переговоры с участием делегаций пройдут во вторник в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Последуют (во вторник после посещения президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди павильона "Атом" на ВДНХ - ред.) российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Там будут большие делегации с двух сторон, доклады профильных руководителей ведомств", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240709/indija-1958432059.html
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политика, россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди
Политика, Россия, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди
Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров

Песков: российско-индийские переговоры пройдут в формате рабочего завтрака

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российско-индийские переговоры с участием делегаций пройдут во вторник в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Последуют (во вторник после посещения президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди павильона "Атом" на ВДНХ - ред.) российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Там будут большие делегации с двух сторон, доклады профильных руководителей ведомств", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 10:35
 
ПолитикаРоссияИндияДмитрий ПесковВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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