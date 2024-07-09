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Переговоры по Украине будут безуспешны без России, считает глава Словакии - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/pellegrinja-1958513255.html
Переговоры по Украине будут безуспешны без России, считает глава Словакии
Переговоры по Украине будут безуспешны без России, считает глава Словакии - РИА Новости, 09.07.2024
Переговоры по Украине будут безуспешны без России, считает глава Словакии
Россия должна принимать участие в мероприятиях по урегулированию конфликта на Украине, в противном случае эти встречи обречены на провал, считает президент... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:01
2024-07-09T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
словакия
петер пеллегрини
владимир путин
владимир зеленский
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БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Россия должна принимать участие в мероприятиях по урегулированию конфликта на Украине, в противном случае эти встречи обречены на провал, считает президент Словакии Петер Пеллегрини. "Если мы хотим продолжать такие инициативы, как был саммит о мире в Швейцарии, а другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи, то я думаю, что следующие встречи без участия представителей России обречены на провал", - сказал Пеллегрини журналистам в Вашингтоне, куда он прибыл для участия в саммите НАТО. По его словам, говорить о мире следует с двумя сторонами конфликта. Президент Словакии отметил, что с этим согласны многие лидеры, хотя они не хотят говорить об этом публично. "Они (переговоры - ред.) будут безуспешны, если будут вестись только с Украиной", - добавил Пеллегрини. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит 9-11 июля в Вашингтоне. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240709/prezident-1958452338.html
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в мире, россия, украина, словакия, петер пеллегрини, владимир путин, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Словакия, Петер Пеллегрини, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Переговоры по Украине будут безуспешны без России, считает глава Словакии

Пеллегрини: переговоры по Украине без участия России обречены на провал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Петер Пеллегрини
 Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Россия должна принимать участие в мероприятиях по урегулированию конфликта на Украине, в противном случае эти встречи обречены на провал, считает президент Словакии Петер Пеллегрини.
«
"Если мы хотим продолжать такие инициативы, как был саммит о мире в Швейцарии, а другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи, то я думаю, что следующие встречи без участия представителей России обречены на провал", - сказал Пеллегрини журналистам в Вашингтоне, куда он прибыл для участия в саммите НАТО.
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По его словам, говорить о мире следует с двумя сторонами конфликта. Президент Словакии отметил, что с этим согласны многие лидеры, хотя они не хотят говорить об этом публично.
«
"Они (переговоры - ред.) будут безуспешны, если будут вестись только с Украиной", - добавил Пеллегрини.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит 9-11 июля в Вашингтоне.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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7 июля, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСловакияПетер ПеллегриниВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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