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В параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек - РИА Новости, 09.07.2024
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01:51 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/parad_semey-1958393814.html
В параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек
В параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек - РИА Новости, 09.07.2024
В параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек
Более трех тысяч человек приняли участие в центральном параде семей в Москве, сообщается в Telegram-канале парада. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T01:51
2024-07-09T01:51
москва
калининград
петропавловск-камчатский
общество
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более трех тысяч человек приняли участие в центральном параде семей в Москве, сообщается в Telegram-канале парада. "Более трех тысяч человек прошли по ВДНХ под лозунгом "Россия - семья семей". Парад завершился чествованием многодетных семей на главной сцене выставки… После парада на главной сцене выставки несколько многодетных семей получили памятные подарки. Всероссийский парад семьи 8 июля проходил более чем в 100 городах по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В мероприятиях приняли участие сотни тысяч человек. Их проведение курируют общественные, семейные, родительские организации и оргкомитеты", – говорится в сообщении. Всероссийский парад семьи прошел в рамках объявленного президентом Года семьи и направлен на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В прошлом году московский парад семьи прошел на территории парка "Ходынское поле", в нем приняли участие свыше 1,5 тысяч человек. Впервые парад прошел в приднестровском Тирасполе и других городах в 2014 году. В 2023 году он впервые был проведен в России в 40 городах.
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москва
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москва, калининград, петропавловск-камчатский, общество
Москва, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Общество
В параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек

В центральном параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПавильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Павильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более трех тысяч человек приняли участие в центральном параде семей в Москве, сообщается в Telegram-канале парада.
"Более трех тысяч человек прошли по ВДНХ под лозунгом "Россия - семья семей". Парад завершился чествованием многодетных семей на главной сцене выставки… После парада на главной сцене выставки несколько многодетных семей получили памятные подарки. Всероссийский парад семьи 8 июля проходил более чем в 100 городах по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В мероприятиях приняли участие сотни тысяч человек. Их проведение курируют общественные, семейные, родительские организации и оргкомитеты", – говорится в сообщении.
Посетители на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи
4 июля, 18:20
Всероссийский парад семьи прошел в рамках объявленного президентом Года семьи и направлен на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В прошлом году московский парад семьи прошел на территории парка "Ходынское поле", в нем приняли участие свыше 1,5 тысяч человек. Впервые парад прошел в приднестровском Тирасполе и других городах в 2014 году. В 2023 году он впервые был проведен в России в 40 городах.
 
МоскваКалининградПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
 
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