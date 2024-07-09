https://ria.ru/20240709/parad_semey-1958393814.html

В параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек

В параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек - РИА Новости, 09.07.2024

В параде семей на ВДНХ приняли участие более трех тысяч человек

Более трех тысяч человек приняли участие в центральном параде семей в Москве, сообщается в Telegram-канале парада. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:51

2024-07-09T01:51

2024-07-09T01:51

москва

калининград

петропавловск-камчатский

общество

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более трех тысяч человек приняли участие в центральном параде семей в Москве, сообщается в Telegram-канале парада. "Более трех тысяч человек прошли по ВДНХ под лозунгом "Россия - семья семей". Парад завершился чествованием многодетных семей на главной сцене выставки… После парада на главной сцене выставки несколько многодетных семей получили памятные подарки. Всероссийский парад семьи 8 июля проходил более чем в 100 городах по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В мероприятиях приняли участие сотни тысяч человек. Их проведение курируют общественные, семейные, родительские организации и оргкомитеты", – говорится в сообщении. Всероссийский парад семьи прошел в рамках объявленного президентом Года семьи и направлен на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В прошлом году московский парад семьи прошел на территории парка "Ходынское поле", в нем приняли участие свыше 1,5 тысяч человек. Впервые парад прошел в приднестровском Тирасполе и других городах в 2014 году. В 2023 году он впервые был проведен в России в 40 городах.

https://ria.ru/20240704/semya-1957477708.html

москва

калининград

петропавловск-камчатский

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москва, калининград, петропавловск-камчатский, общество