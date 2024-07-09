https://ria.ru/20240709/ozkho-1958619645.html

В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину

В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину - РИА Новости, 09.07.2024

В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:54

2024-07-09T20:54

2024-07-09T20:54

в мире

украина

киев

ужгород

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_2b87c9d975fb8937e3f2d2694b0e1b3c.jpg

ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева, говорится в пресс-релизе ОЗХО. "Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) совершили со 2 по 3 июля 2024 года визит на Украину для оказания технической помощи по запросу страны", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ОЗХО. Сообщается, что эксперты доставили на Украину ​​70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, которые способны определить тип химического воздействия, а также классификацию, концентрацию и дозировку химического вещества. Эксперты ОЗХО также провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая сотрудников служб экстренного реагирования, пожарных и медиков. Обучение проходило в городе Ужгород. Как отмечается, визит был организован по просьбе Украины и после вступления в силу 24 мая соглашения о привилегиях и иммунитетах, подписанного между Украиной и ОЗХО. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева. По его словам, это соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".

https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html

украина

киев

ужгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, ужгород, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф