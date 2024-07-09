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В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину - РИА Новости, 09.07.2024
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20:54 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ozkho-1958619645.html
В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину
В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину - РИА Новости, 09.07.2024
В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:54
2024-07-09T20:54
в мире
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организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева, говорится в пресс-релизе ОЗХО. "Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) совершили со 2 по 3 июля 2024 года визит на Украину для оказания технической помощи по запросу страны", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ОЗХО. Сообщается, что эксперты доставили на Украину ​​70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, которые способны определить тип химического воздействия, а также классификацию, концентрацию и дозировку химического вещества. Эксперты ОЗХО также провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая сотрудников служб экстренного реагирования, пожарных и медиков. Обучение проходило в городе Ужгород. Как отмечается, визит был организован по просьбе Украины и после вступления в силу 24 мая соглашения о привилегиях и иммунитетах, подписанного между Украиной и ОЗХО. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева. По его словам, это соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".
https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html
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в мире, украина, киев, ужгород, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Киев, Ужгород, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину

Эксперты ОЗХО посетили Украину для оказания технической помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева, говорится в пресс-релизе ОЗХО.
«
"Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) совершили со 2 по 3 июля 2024 года визит на Украину для оказания технической помощи по запросу страны", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ОЗХО.
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Сообщается, что эксперты доставили на Украину ​​70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, которые способны определить тип химического воздействия, а также классификацию, концентрацию и дозировку химического вещества.
Эксперты ОЗХО также провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая сотрудников служб экстренного реагирования, пожарных и медиков. Обучение проходило в городе Ужгород.
Как отмечается, визит был организован по просьбе Украины и после вступления в силу 24 мая соглашения о привилегиях и иммунитетах, подписанного между Украиной и ОЗХО.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева. По его словам, это соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".
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В миреУкраинаКиевУжгородИгорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы РФ
 
 
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