В ОЗХО раскрыли цель поездки своих экспертов на Украину
Эксперты ОЗХО посетили Украину для оказания технической помощи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева, говорится в пресс-релизе ОЗХО.
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"Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) совершили со 2 по 3 июля 2024 года визит на Украину для оказания технической помощи по запросу страны", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ОЗХО.
Сообщается, что эксперты доставили на Украину 70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, которые способны определить тип химического воздействия, а также классификацию, концентрацию и дозировку химического вещества.
Эксперты ОЗХО также провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая сотрудников служб экстренного реагирования, пожарных и медиков. Обучение проходило в городе Ужгород.
Как отмечается, визит был организован по просьбе Украины и после вступления в силу 24 мая соглашения о привилегиях и иммунитетах, подписанного между Украиной и ОЗХО.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева. По его словам, это соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".