https://ria.ru/20240709/ozhirenie-1958395941.html

Эксперт Минздрава привела статистику по ожирению среди детей

Эксперт Минздрава привела статистику по ожирению среди детей - РИА Новости, 09.07.2024

Эксперт Минздрава привела статистику по ожирению среди детей

Более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого, заявила РИА Новости директор Российской детской клинической больницы, главный... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T02:52

2024-07-09T02:52

2024-07-09T03:22

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого, заявила РИА Новости директор Российской детской клинической больницы, главный внештатный специалист детский эндокринолог Москвы и ЦФО Минздрава России Елена Петряйкина. "Более 6% российских детей страдают ожирением, в среднем, более чем у 20% есть лишний вес", - сказала Петряйкина. Она отметила, что любой тип ожирения у детей и подростков может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а также нарушения в работе репродуктивной системы. Подтвердить диагноз "ожирение" может только врач в условиях медицинского учреждения, пройти необходимые обследования и получить рекомендации по лечению можно в детских клиниках, пояснила специалист. По ее словам, в большинстве случаев причина детского ожирения связана с неправильным питанием и низкой физической активностью. При этом вводить радикальные ограничения не следует, так как детям нужен рацион, при котором организм должен получать полноценное питание, насыщенное нужными питательными веществами, подчеркнула Петряйкина. Вместе с переходом на правильное питание, важно увеличить физическую активность, например, можно практиковать пешие прогулки в парке, предложить ребенку участие в командных видах спорта или любую другую активность, которая будет приносить ему удовольствие, уточнила врач. Она добавила, что с января 2024 года в России началась реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, главная цель которого - снижение темпа роста первичной заболеваемости.

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россия, москва, общество