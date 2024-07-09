Рейтинг@Mail.ru
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 09.07.2024 (обновлено: 14:15 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/otnosheniya-1958492217.html
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:10
2024-07-09T14:15
индия
нью-дели
москва
нарендра моди
владимир путин
визит моди в москву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958443971_695:126:3379:1636_1920x0_80_0_0_972274b05cf5a70b024fea630c546ecc.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Я могу с уверенностью сказать, опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будет работать в будущем, будем укреплять все аспекты нашего сотрудничества и достигать новых целей", - сказал он в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. Премьер Индии указал, что это его шестой визит в Россию, что говорит о глубине отношений и тесном сотрудничестве сторон. -0-
https://ria.ru/20240709/putin-1958491860.html
индия
нью-дели
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958443971_648:0:3379:2048_1920x0_80_0_0_ef6223fa4d361f7c06a06b03c57ac08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, нью-дели, москва, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву
Индия, Нью-Дели, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Моди в Москву
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди

Премьер Индии Моди: отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«
"Я могу с уверенностью сказать, опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будет работать в будущем, будем укреплять все аспекты нашего сотрудничества и достигать новых целей", - сказал он в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Кремле.
Премьер Индии указал, что это его шестой визит в Россию, что говорит о глубине отношений и тесном сотрудничестве сторон. -0-
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин поблагодарил Моди за внимание к решению украинского кризиса
Вчера, 14:09
 
ИндияНью-ДелиМоскваНарендра МодиВладимир ПутинВизит Моди в Москву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала