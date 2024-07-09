https://ria.ru/20240709/otnosheniya-1958492217.html

Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди

Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024

Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди

Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:10

2024-07-09T14:10

2024-07-09T14:15

индия

нью-дели

москва

нарендра моди

владимир путин

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Я могу с уверенностью сказать, опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будет работать в будущем, будем укреплять все аспекты нашего сотрудничества и достигать новых целей", - сказал он в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. Премьер Индии указал, что это его шестой визит в Россию, что говорит о глубине отношений и тесном сотрудничестве сторон. -0-

https://ria.ru/20240709/putin-1958491860.html

индия

нью-дели

москва

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2024

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индия, нью-дели, москва, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву