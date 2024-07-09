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Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:10
2024-07-09T14:10
2024-07-09T14:15
индия
нью-дели
москва
нарендра моди
владимир путин
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Я могу с уверенностью сказать, опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будет работать в будущем, будем укреплять все аспекты нашего сотрудничества и достигать новых целей", - сказал он в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. Премьер Индии указал, что это его шестой визит в Россию, что говорит о глубине отношений и тесном сотрудничестве сторон. -0-
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индия, нью-дели, москва, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву
Индия, Нью-Дели, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Моди в Москву
Отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться, заявил Моди
Премьер Индии Моди: отношения Нью-Дели и Москвы будут укрепляться