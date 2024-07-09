https://ria.ru/20240709/oreshkin-1958551245.html
Путин и Моди обсудили работу платежных систем, заявил Орешкин
Путин и Моди обсудили работу платежных систем, заявил Орешкин - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди обсудили работу платежных систем, заявил Орешкин
Тема использования национальных платежных систем обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, сообщил замглавы... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:35
2024-07-09T16:35
2024-07-09T20:52
россия
индия
в мире
максим орешкин
нарендра моди
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426336_0:38:3060:1759_1920x0_80_0_0_f58acab61e073e76348786d1fa884ebd.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тема использования национальных платежных систем обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин."Конечно, обсуждалась. Это один из важных элементов структуры обеспечения торговли, взаимодействия не только в торговле товарами, но и инвестиционного взаимодействия", - заявил Орешкин журналистам по итогам переговоров, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече лидеров работа платежных систем.Замглавы администрации президента добавил, что отдельный пункт согласованной программы развития стратегических направлений сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года посвящен как раз использованию национальных валют."На самом деле, очень большие достижения: 70% товарооборота сейчас уже обслуживается национальными валютами. Отдельная тема цифровых финансовых активов - тоже очень важная с точки зрения перспективы дополнительных каналов, дополнительных инструментов, более эффективных, чем использование традиционной банковской системы", - сообщил Орешкин.На просьбу уточнить, есть ли шансы, что российская карта "Мир" заработает в Индии, он отметил, что все эти вопросы будут рассматриваться."Есть договоренность о взаимодействии по линии Центральных банков. Тоже очень важно, чтобы специалисты по всем этим историям, связанным с платежами, с платежными системами, постоянно находились в контакте", - сказал замглавы администрации.Он отметил, что в этой сфере взаимодействия двух стран шаг за шагом идет планомерное развитие: снимаются барьеры, активно используются национальные валюты, экономическими операторами будут использоваться цифровые финансовые активы."Чем сильнее внешнее давление, тем более инновационные и более эффективные решения вырабатываются участниками экономической деятельности", - пояснил Орешкин.
https://ria.ru/20240709/ekonomika-1958555381.html
https://ria.ru/20240709/likhachev-1958496686.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958426336_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a51b880af139bcc6516a4a639973f2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, в мире, максим орешкин, нарендра моди, владимир путин, экономика
Россия, Индия, В мире, Максим Орешкин, Нарендра Моди, Владимир Путин, Экономика
Путин и Моди обсудили работу платежных систем, заявил Орешкин
Орешкин: Путин и Моди подробно обсудили торгово-экономическое сотрудничество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тема использования национальных платежных систем обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Конечно, обсуждалась. Это один из важных элементов структуры обеспечения торговли, взаимодействия не только в торговле товарами, но и инвестиционного взаимодействия", - заявил Орешкин журналистам по итогам переговоров, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече лидеров работа платежных систем.
Замглавы администрации президента добавил, что отдельный пункт согласованной программы развития стратегических направлений сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года посвящен как раз использованию национальных валют.
«
"На самом деле, очень большие достижения: 70% товарооборота сейчас уже обслуживается национальными валютами. Отдельная тема цифровых финансовых активов - тоже очень важная с точки зрения перспективы дополнительных каналов, дополнительных инструментов, более эффективных, чем использование традиционной банковской системы", - сообщил Орешкин.
На просьбу уточнить, есть ли шансы, что российская карта "Мир" заработает в Индии, он отметил, что все эти вопросы будут рассматриваться.
«
"Есть договоренность о взаимодействии по линии Центральных банков. Тоже очень важно, чтобы специалисты по всем этим историям, связанным с платежами, с платежными системами, постоянно находились в контакте", - сказал замглавы администрации.
Он отметил, что в этой сфере взаимодействия двух стран шаг за шагом идет планомерное развитие: снимаются барьеры, активно используются национальные валюты, экономическими операторами будут использоваться цифровые финансовые активы.
«
"Чем сильнее внешнее давление, тем более инновационные и более эффективные решения вырабатываются участниками экономической деятельности", - пояснил Орешкин.