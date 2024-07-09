https://ria.ru/20240709/oreshkin-1958551245.html

Путин и Моди обсудили работу платежных систем, заявил Орешкин

Путин и Моди обсудили работу платежных систем, заявил Орешкин - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди обсудили работу платежных систем, заявил Орешкин

Тема использования национальных платежных систем обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, сообщил замглавы... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:35

2024-07-09T16:35

2024-07-09T20:52

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тема использования национальных платежных систем обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин."Конечно, обсуждалась. Это один из важных элементов структуры обеспечения торговли, взаимодействия не только в торговле товарами, но и инвестиционного взаимодействия", - заявил Орешкин журналистам по итогам переговоров, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече лидеров работа платежных систем.Замглавы администрации президента добавил, что отдельный пункт согласованной программы развития стратегических направлений сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года посвящен как раз использованию национальных валют."На самом деле, очень большие достижения: 70% товарооборота сейчас уже обслуживается национальными валютами. Отдельная тема цифровых финансовых активов - тоже очень важная с точки зрения перспективы дополнительных каналов, дополнительных инструментов, более эффективных, чем использование традиционной банковской системы", - сообщил Орешкин.На просьбу уточнить, есть ли шансы, что российская карта "Мир" заработает в Индии, он отметил, что все эти вопросы будут рассматриваться."Есть договоренность о взаимодействии по линии Центральных банков. Тоже очень важно, чтобы специалисты по всем этим историям, связанным с платежами, с платежными системами, постоянно находились в контакте", - сказал замглавы администрации.Он отметил, что в этой сфере взаимодействия двух стран шаг за шагом идет планомерное развитие: снимаются барьеры, активно используются национальные валюты, экономическими операторами будут использоваться цифровые финансовые активы."Чем сильнее внешнее давление, тем более инновационные и более эффективные решения вырабатываются участниками экономической деятельности", - пояснил Орешкин.

https://ria.ru/20240709/ekonomika-1958555381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, в мире, максим орешкин, нарендра моди, владимир путин, экономика