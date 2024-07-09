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В Орегоне четыре человека погибли из-за жары - РИА Новости, 09.07.2024
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17:23 09.07.2024 (обновлено: 17:25 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/oregon-1958566500.html
В Орегоне четыре человека погибли из-за жары
В Орегоне четыре человека погибли из-за жары - РИА Новости, 09.07.2024
В Орегоне четыре человека погибли из-за жары
По меньшей мере четыре человека, согласно предварительным данным, скончались в американском штате Орегон из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:23
2024-07-09T17:25
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, согласно предварительным данным, скончались в американском штате Орегон из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было объявлено чрезвычайное положение, сообщили в офисе судебно-медицинской экспертизы округа Малтнома. Согласно заявлению властей, жертвами экстремальных температур с пятницы по воскресенье стали трое пожилых местных жителей – мужчины в возрасте 64, 75 и 87 лет. "Судебно-медицинская экспертиза округа Малтнома сообщила, что изучает три смерти, предположительно, из-за жары… Кроме того, в субботу, 6 июля, 33-летний мужчина был доставлен из-за пределов округа Малтнома в одну из больниц Портленда, где он скончался от заболевания, предположительно, вызванного жарой", - говорится в сообщении на сайте судмедэкспертизы округа. Ранее в Лас-Вегасе была зафиксирована самая жаркая погода за всю историю метеонаблюдений - термометр поднялся до отметки 120 градусов по Фаренгейту (48,9 по Цельсию). Прошлый рекорд для города был зафиксирован в 2017 году и составил 117 градусов по Фаренгейту (47,2 по Цельсию). Также, по данным местной метеослужбы, температурный максимум в Долине Смерти, расположенной в соседней с Невадой Калифорнии, в последние сутки составил 129 градусов по Фаренгейту (53,9 по Цельсию). В Калифорнии погиб один человек. По данным издания Newsweek, экстремально жаркая погода может сохраниться в регионе как минимум до 11 июля.
https://ria.ru/20240623/ssha-1954806377.html
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в мире, орегон, портленд, лас-вегас
В мире, Орегон, Портленд, Лас-Вегас
В Орегоне четыре человека погибли из-за жары

В Орегоне четыре человека погибли из-за аномальной жары

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, согласно предварительным данным, скончались в американском штате Орегон из-за аномальной жары, в связи с которой в регионе было объявлено чрезвычайное положение, сообщили в офисе судебно-медицинской экспертизы округа Малтнома.
Согласно заявлению властей, жертвами экстремальных температур с пятницы по воскресенье стали трое пожилых местных жителей – мужчины в возрасте 64, 75 и 87 лет.
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"Судебно-медицинская экспертиза округа Малтнома сообщила, что изучает три смерти, предположительно, из-за жары… Кроме того, в субботу, 6 июля, 33-летний мужчина был доставлен из-за пределов округа Малтнома в одну из больниц Портленда, где он скончался от заболевания, предположительно, вызванного жарой", - говорится в сообщении на сайте судмедэкспертизы округа.
Ранее в Лас-Вегасе была зафиксирована самая жаркая погода за всю историю метеонаблюдений - термометр поднялся до отметки 120 градусов по Фаренгейту (48,9 по Цельсию). Прошлый рекорд для города был зафиксирован в 2017 году и составил 117 градусов по Фаренгейту (47,2 по Цельсию).
Также, по данным местной метеослужбы, температурный максимум в Долине Смерти, расположенной в соседней с Невадой Калифорнии, в последние сутки составил 129 градусов по Фаренгейту (53,9 по Цельсию). В Калифорнии погиб один человек.
По данным издания Newsweek, экстремально жаркая погода может сохраниться в регионе как минимум до 11 июля.
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