https://ria.ru/20240709/orban-1958630754.html

Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом

Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 09.07.2024

Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО во вторник проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей инициативы РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:23

2024-07-09T22:23

2024-07-09T22:47

в мире

украина

венгрия

нато

виктор орбан

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО во вторник проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей инициативы по разрешению кризиса вокруг Украины, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."В прошедшие дни мы двигались в рамках миссии мира. Это продолжится и сегодня, состоится встреча премьер-министра Венгрии и президента Турции. Цель этой миссии мира - оценить возможность скорейшего прекращения огня и создания условий для мирных переговоров при посредничестве ЕС", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Орбан по прибытии в Вашингтон после визитов в Киев, Москву и Пекин назвал поездку четвертым этапом своей мирной инициативы, подписав фотографию "Миссия мира 4.0. Вашингтон".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, венгрия, нато, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, петер сийярто, турция