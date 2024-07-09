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Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 09.07.2024
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22:23 09.07.2024 (обновлено: 22:47 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/orban-1958630754.html
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 09.07.2024
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО во вторник проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей инициативы РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:23
2024-07-09T22:47
в мире
украина
венгрия
нато
виктор орбан
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО во вторник проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей инициативы по разрешению кризиса вокруг Украины, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.&quot;В прошедшие дни мы двигались в рамках миссии мира. Это продолжится и сегодня, состоится встреча премьер-министра Венгрии и президента Турции. Цель этой миссии мира - оценить возможность скорейшего прекращения огня и создания условий для мирных переговоров при посредничестве ЕС&quot;, - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Орбан по прибытии в Вашингтон после визитов в Киев, Москву и Пекин назвал поездку четвертым этапом своей мирной инициативы, подписав фотографию "Миссия мира 4.0. Вашингтон".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, венгрия, нато, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, петер сийярто, турция
В мире, Украина, Венгрия, НАТО, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Петер Сийярто, Турция
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом

Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом по украинскому кризису

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО во вторник проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей инициативы по разрешению кризиса вокруг Украины, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«

"В прошедшие дни мы двигались в рамках миссии мира. Это продолжится и сегодня, состоится встреча премьер-министра Венгрии и президента Турции. Цель этой миссии мира - оценить возможность скорейшего прекращения огня и создания условий для мирных переговоров при посредничестве ЕС", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Орбан по прибытии в Вашингтон после визитов в Киев, Москву и Пекин назвал поездку четвертым этапом своей мирной инициативы, подписав фотографию "Миссия мира 4.0. Вашингтон".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияНАТОВиктор ОрбанРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзПетер СийяртоТурция
 
 
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