https://ria.ru/20240709/orban-1958630754.html
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 09.07.2024
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО во вторник проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей инициативы РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:23
2024-07-09T22:23
2024-07-09T22:47
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евросоюз
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО во вторник проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей инициативы по разрешению кризиса вокруг Украины, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."В прошедшие дни мы двигались в рамках миссии мира. Это продолжится и сегодня, состоится встреча премьер-министра Венгрии и президента Турции. Цель этой миссии мира - оценить возможность скорейшего прекращения огня и создания условий для мирных переговоров при посредничестве ЕС", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Орбан по прибытии в Вашингтон после визитов в Киев, Москву и Пекин назвал поездку четвертым этапом своей мирной инициативы, подписав фотографию "Миссия мира 4.0. Вашингтон".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Венгрия, НАТО, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Петер Сийярто, Турция
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом
Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом по украинскому кризису