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Опрос: половина демократов считает, что Байден должен сняться с выборов - РИА Новости, 09.07.2024
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19:53 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/opros-1958609121.html
Опрос: половина демократов считает, что Байден должен сняться с выборов
Опрос: половина демократов считает, что Байден должен сняться с выборов - РИА Новости, 09.07.2024
Опрос: половина демократов считает, что Байден должен сняться с выборов
Почти половина сторонников демократов считает, что нынешнему президенту США Джо Байдену следует выйти из предвыборной гонки, однако большинство полагает, что он РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:53
2024-07-09T19:53
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти половина сторонников демократов считает, что нынешнему президенту США Джо Байдену следует выйти из предвыборной гонки, однако большинство полагает, что он вряд ли это сделает, следует из опроса, проведенного компанией YouGov. Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте YouGov, 47% респондентов, причисляющих себя к демократам или склоняющимся к демократам, ответили положительно на вопрос: "Считаете ли Вы, что Джо Байден должен снять свою кандидатуру от Демократической партии на президентских выборах и позволить баллотироваться другому кандидату от партии?". При этом почти 90% из них называют основной причиной возраст американского лидера, а половина - озабоченность тем, что он не сможет победить бывшего президента Дональда Трампа. При этом лишь 17% опрошенных ответили, что Байден вероятно или очень вероятно снимется с гонки. В то же время, согласно исследованию, 72% опрошенных полагают, что такой исход не очень вероятен или совсем не вероятен. Если Байден все же решит отказаться от участия в выборах, больше всего сторонников демократов поддерживают вице-президента США Камалу Харрис и бывшую первую леди Мишель Обаму в качестве его замены (по 66%). Опрос проводился онлайн с 3 по 6 июля. В нем приняли участие 1122 американца старше 18 лет. Погрешность результатов составляет примерно 4 процентных пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240704/bayden-1957251547.html
https://ria.ru/20240709/vybory-1958528520.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Опрос: половина демократов считает, что Байден должен сняться с выборов

YouGov: почти половина демократов считает, что Байдену следует выйти из гонки

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти половина сторонников демократов считает, что нынешнему президенту США Джо Байдену следует выйти из предвыборной гонки, однако большинство полагает, что он вряд ли это сделает, следует из опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте YouGov, 47% респондентов, причисляющих себя к демократам или склоняющимся к демократам, ответили положительно на вопрос: "Считаете ли Вы, что Джо Байден должен снять свою кандидатуру от Демократической партии на президентских выборах и позволить баллотироваться другому кандидату от партии?". При этом почти 90% из них называют основной причиной возраст американского лидера, а половина - озабоченность тем, что он не сможет победить бывшего президента Дональда Трампа.
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При этом лишь 17% опрошенных ответили, что Байден вероятно или очень вероятно снимется с гонки. В то же время, согласно исследованию, 72% опрошенных полагают, что такой исход не очень вероятен или совсем не вероятен.
Если Байден все же решит отказаться от участия в выборах, больше всего сторонников демократов поддерживают вице-президента США Камалу Харрис и бывшую первую леди Мишель Обаму в качестве его замены (по 66%).
Опрос проводился онлайн с 3 по 6 июля. В нем приняли участие 1122 американца старше 18 лет. Погрешность результатов составляет примерно 4 процентных пункта.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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