https://ria.ru/20240709/opasnost-1958488215.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.07.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:55

2024-07-09T13:55

2024-07-09T13:56

белгород

белгородский район

шебекино

происшествия

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958471525.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, шебекино, происшествия