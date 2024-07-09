https://ria.ru/20240709/opasnost-1958488215.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:55
2024-07-09T13:55
2024-07-09T13:56
белгород
белгородский район
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958471525.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, шебекино, происшествия
Белгород, Белгородский район, Шебекино, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность