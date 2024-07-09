https://ria.ru/20240709/opasnost-1958432933.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:49
2024-07-09T10:49
2024-07-09T10:50
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.28 мск. Через 16 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958390507.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила об отмене сигнала ракетной опасности спустя 16 минут