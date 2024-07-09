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ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.07.2024
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11:09 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/obstrely-1958443223.html
ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.07.2024
ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:09
2024-07-09T11:09
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Любимовки два человека были ранены. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинские войска предприняли ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Любимовка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Заводовка, Голая Пристань, Каиры, Рыбальче, Солонцы. Ранее во вторник глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что в Любимовке в результате минометного обстрела ранены две женщины.
https://ria.ru/20240709/obstrel-1958418599.html
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днепр (город)
херсонская область
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли 45 артударов по десяти населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела Любимовки два человека были ранены. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинские войска предприняли ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник.
Фрагмент снаряда после обстрела - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Херсонской области при минометном обстреле пострадали две женщины
Вчера, 09:27
Обстрелам украинской артиллерии подверглись Любимовка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Заводовка, Голая Пристань, Каиры, Рыбальче, Солонцы.
Ранее во вторник глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что в Любимовке в результате минометного обстрела ранены две женщины.
Осколки разорвавшегося снаряда в здании обладминистрации в Луганске во время авианалета ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области
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В миреДнепр (город)Херсонская областьНовая Каховка
 
 
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