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В Газе 20 человек погибли при израильском ударе у ворот школы
В Газе 20 человек погибли при израильском ударе у ворот школы - РИА Новости, 09.07.2024
В Газе 20 человек погибли при израильском ударе у ворот школы
Двадцать человек погибли в результате израильского удара возле входа в школу на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:58
2024-07-09T21:58
2024-07-09T21:58
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КАИР, 9 июл - РИА Новости. Двадцать человек погибли в результате израильского удара возле входа в школу на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники. "Двадцать человек погибли при израильском обстреле у ворот школы, в которой размещены перемещенные лица, в городе Абасан на востоке Хан-Юниса", - заявили источники. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе 20 человек погибли при израильском ударе у ворот школы
Al Jazeera: в Газе 20 человек погибли при израильском ударе у ворот школы