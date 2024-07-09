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В Херсонской области при минометном обстреле пострадали две женщины - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:27 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/obstrel-1958418599.html
В Херсонской области при минометном обстреле пострадали две женщины
В Херсонской области при минометном обстреле пострадали две женщины - РИА Новости, 09.07.2024
В Херсонской области при минометном обстреле пострадали две женщины
Две женщины ранены при минометном обстреле украинских войск села Любимовка в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:27
2024-07-09T09:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Две женщины ранены при минометном обстреле украинских войск села Любимовка в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "В результате прилета четырех мин получили ранение два человека. Личность одной пострадавшей женщины известна, это Светлана Николаевна 1968 года рождения. Личность второй пострадавшей пока не установлена. Ею стала проезжавшая мимо на мотороллере девушка", - написал Филипчук. Обе пострадавшие доставлены в больницу.
https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области при минометном обстреле пострадали две женщины

При обстреле села Любимовка в Херсонской области пострадали две женщины

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела
Фрагмент снаряда после обстрела - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Две женщины ранены при минометном обстреле украинских войск села Любимовка в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"В результате прилета четырех мин получили ранение два человека. Личность одной пострадавшей женщины известна, это Светлана Николаевна 1968 года рождения. Личность второй пострадавшей пока не установлена. Ею стала проезжавшая мимо на мотороллере девушка", - написал Филипчук.
Обе пострадавшие доставлены в больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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