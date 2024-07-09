Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии
Нидерланды предоставят 18 F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года
Истребитель F-16 . Архивное фото
ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
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"Обсудили с компанией Lockheed Martin обучение украинских пилотов управлению F-16. С этой целью мы также создаем европейский учебный центр F-16 в Румынии. До конца 2025 года Нидерланды предоставят для этой подготовки 18 истребителей F-16", - написал в соцсети Х Брекелманс, который ранее прибыл в США на саммит НАТО.
В конце июня пресс-служба румынского министерства обороны сообщила, что в Румынию из Нидерландов прибыли еще три истребителя F-16, которые будут использоваться в центре обучения пилотированию самолетами F-16, всего страна получила девять самолетов из 32.
Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Министр обороны Румынии Анджел Тылвар в конце августа прошлого года подписал письмо о намерении создать с министерством обороны Королевства Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу подготовки пилотов для управления истребителями F-16. Первый успешный полет в этом центре состоялся в январе этого года. Согласно соглашению о сотрудничестве, министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, тренировочные базы и поддержку принимающей страны, Королевские ВВС Нидерландов предоставляют самолеты F-16, а компания Lockheed Martin предоставляет инструкторов и техническое обслуживание.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.