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Нефтебаза в Калаче-на-Дону приостановила работу после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024
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16:27 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/neftebaza-1958547736.html
Нефтебаза в Калаче-на-Дону приостановила работу после атаки БПЛА
Нефтебаза в Калаче-на-Дону приостановила работу после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.07.2024
Нефтебаза в Калаче-на-Дону приостановила работу после атаки БПЛА
Нефтебаза в Калаче-на-Дону Волгоградской области приостановила работу после атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в компании ООО "Аркон-Про". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:27
2024-07-09T16:27
происшествия
волгоградская область
калач-на-дону
фролово
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Нефтебаза в Калаче-на-Дону Волгоградской области приостановила работу после атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в компании ООО "Аркон-Про". "Пока нефтебаза не работает. Восстановление работы нефтебазы - до 3 месяцев. Идет тушение пожара, уточняется размер ущерба", - сказали в компании. По словам собеседника агентства, несколько дронов атаковали нефтебазу, жертв нет, разрушены около 12 емкостей с топливом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. По данным МЧС, пожару на нефтебазе присвоен повышенный ранг.
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волгоградская область
калач-на-дону
фролово
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происшествия, волгоградская область, калач-на-дону, фролово, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Калач-на-Дону, Фролово, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нефтебаза в Калаче-на-Дону приостановила работу после атаки БПЛА

Нефтебаза в волгоградском Калаче-на-Дону приостановила работу после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Пожар на нефтебазе городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Нефтебаза в Калаче-на-Дону Волгоградской области приостановила работу после атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в компании ООО "Аркон-Про".
«
"Пока нефтебаза не работает. Восстановление работы нефтебазы - до 3 месяцев. Идет тушение пожара, уточняется размер ущерба", - сказали в компании.
Пожар на нефтебазе городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Пожар на нефтебазе городе Калач-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА. Кадр видео очевидца
По словам собеседника агентства, несколько дронов атаковали нефтебазу, жертв нет, разрушены около 12 емкостей с топливом.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. По данным МЧС, пожару на нефтебазе присвоен повышенный ранг.
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ПроисшествияВолгоградская областьКалач-на-ДонуФроловоАндрей БочаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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