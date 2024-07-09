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Юлию Навальную объявили в международный розыск - РИА Новости, 09.07.2024
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18:07 09.07.2024 (обновлено: 18:14 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/navalnaya-1958583016.html
Юлию Навальную объявили в международный розыск
Юлию Навальную объявили в международный розыск - РИА Новости, 09.07.2024
Юлию Навальную объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:07
2024-07-09T18:14
юлия навальная
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.В суде также уточнили, что она объявлена в международный розыск в связи с тем, что "Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия".Навальной вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
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юлия навальная, москва, происшествия
Юлия Навальная, Москва, Происшествия
Юлию Навальную объявили в международный розыск

Суд заочно арестовал Юлию Навальную за участие в экстремистском сообществе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Юлия Навальная. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.
В суде также уточнили, что она объявлена в международный розыск в связи с тем, что "Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия".
Навальной вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
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Юлия НавальнаяМоскваПроисшествия
 
 
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