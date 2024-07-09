https://ria.ru/20240709/navalnaya-1958583016.html

Юлию Навальную объявили в международный розыск

Юлию Навальную объявили в международный розыск - РИА Новости, 09.07.2024

Юлию Навальную объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:07

2024-07-09T18:07

2024-07-09T18:14

юлия навальная

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.В суде также уточнили, что она объявлена в международный розыск в связи с тем, что "Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия".Навальной вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

https://ria.ru/20240627/storonnik-1955743782.html

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юлия навальная, москва, происшествия