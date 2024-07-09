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Салливан рассказал, что впервые произойдет на саммите НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
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22:46 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nato-1958634165.html
Салливан рассказал, что впервые произойдет на саммите НАТО
Салливан рассказал, что впервые произойдет на саммите НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
Салливан рассказал, что впервые произойдет на саммите НАТО
На саммите НАТО в Вашингтоне каждый член альянса "впервые" даст обещания по усилению своего национального оборонного потенциала вдобавок к коллективным... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:46
2024-07-09T22:46
в мире
вашингтон (штат)
сша
канада
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне каждый член альянса "впервые" даст обещания по усилению своего национального оборонного потенциала вдобавок к коллективным обязательствам, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "В ближайшие дни, каждый член альянса впервые пообещает разработать планы по усилению потенциала их национальной оборонной индустрии," - заявил Салливан на мероприятии торговой палаты США, приуроченном к саммиту НАТО в Вашингтоне. Индивидуальные обещания каждого члена крайне важны для системы коллективной безопасности альянса, отметил он. Вопрос повышения оборонных расходов и их неравномерного уровня между членами альянса регулярно вызывает споры внутри НАТО. Например, США и другие участники объединения недовольны низкими оборонными расходами Канады, сообщила газета Politico в понедельник, ссылаясь на источники. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
https://ria.ru/20240709/dokument-1958627874.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, канада, джейк салливан, нато
В мире, Вашингтон (штат), США, Канада, Джейк Салливан, НАТО
Салливан рассказал, что впервые произойдет на саммите НАТО

Салливан: члены НАТО на саммите впервые пообещают усилить оборонный потенциал

© AP Photo / Susan WalshСоветник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне каждый член альянса "впервые" даст обещания по усилению своего национального оборонного потенциала вдобавок к коллективным обязательствам, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"В ближайшие дни, каждый член альянса впервые пообещает разработать планы по усилению потенциала их национальной оборонной индустрии," - заявил Салливан на мероприятии торговой палаты США, приуроченном к саммиту НАТО в Вашингтоне.
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Индивидуальные обещания каждого члена крайне важны для системы коллективной безопасности альянса, отметил он.
Вопрос повышения оборонных расходов и их неравномерного уровня между членами альянса регулярно вызывает споры внутри НАТО. Например, США и другие участники объединения недовольны низкими оборонными расходами Канады, сообщила газета Politico в понедельник, ссылаясь на источники.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
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