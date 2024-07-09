https://ria.ru/20240709/nato-1958634165.html

Салливан рассказал, что впервые произойдет на саммите НАТО

Салливан рассказал, что впервые произойдет на саммите НАТО - РИА Новости, 09.07.2024

Салливан рассказал, что впервые произойдет на саммите НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне каждый член альянса "впервые" даст обещания по усилению своего национального оборонного потенциала вдобавок к коллективным... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:46

2024-07-09T22:46

2024-07-09T22:46

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сша

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нато

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. На саммите НАТО в Вашингтоне каждый член альянса "впервые" даст обещания по усилению своего национального оборонного потенциала вдобавок к коллективным обязательствам, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "В ближайшие дни, каждый член альянса впервые пообещает разработать планы по усилению потенциала их национальной оборонной индустрии," - заявил Салливан на мероприятии торговой палаты США, приуроченном к саммиту НАТО в Вашингтоне. Индивидуальные обещания каждого члена крайне важны для системы коллективной безопасности альянса, отметил он. Вопрос повышения оборонных расходов и их неравномерного уровня между членами альянса регулярно вызывает споры внутри НАТО. Например, США и другие участники объединения недовольны низкими оборонными расходами Канады, сообщила газета Politico в понедельник, ссылаясь на источники. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.

https://ria.ru/20240709/dokument-1958627874.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

вашингтон (штат)

сша

канада

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в мире, вашингтон (штат), сша, канада, джейк салливан, нато