https://ria.ru/20240709/nato-1958495245.html

Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди

Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди - РИА Новости, 09.07.2024

Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди

НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту, исходя из риторики, которая звучала накануне саммита... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:17

2024-07-09T14:17

2024-07-09T14:37

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту, исходя из риторики, которая звучала накануне саммита альянса в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас в эти дни проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат (мирные инициативы премьера Индии - ред.)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос интернет-издания Life.Песков добавил, что в Кремле будут следить, "какие подходы будут доминировать" на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.Ранее премьер Индии на переговорах в Кремле с Владимиром Путиным заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине.Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. Первого октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, индия, украина