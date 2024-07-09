Рейтинг@Mail.ru
Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 09.07.2024 (обновлено: 14:37 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/nato-1958495245.html
Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди
Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди
НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту, исходя из риторики, которая звучала накануне саммита... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:17
2024-07-09T14:37
в мире
нато
индия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891962267_0:104:3046:1818_1920x0_80_0_0_3e78e7269c2878a9c27ce13f5c09fe74.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту, исходя из риторики, которая звучала накануне саммита альянса в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Сейчас в эти дни проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат (мирные инициативы премьера Индии - ред.)&quot;, - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос интернет-издания Life.Песков добавил, что в Кремле будут следить, "какие подходы будут доминировать" на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.Ранее премьер Индии на переговорах в Кремле с Владимиром Путиным заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине.Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. Первого октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
индия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891962267_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_86c9a20f2b256c06f6e932a569a86de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, индия, украина
В мире, НАТО, Индия, Украина
Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди

Песков: риторика НАТО показывает, что альянс вряд ли услышит инициативы Моди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту, исходя из риторики, которая звучала накануне саммита альянса в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Сейчас в эти дни проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат (мирные инициативы премьера Индии - ред.)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос интернет-издания Life.

Песков добавил, что в Кремле будут следить, "какие подходы будут доминировать" на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.
Ранее премьер Индии на переговорах в Кремле с Владимиром Путиным заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине.
Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. Первого октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
В миреНАТОИндияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала