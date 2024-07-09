Песков усомнился, что НАТО услышит мирные инициативы Моди
Песков: риторика НАТО показывает, что альянс вряд ли услышит инициативы Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту, исходя из риторики, которая звучала накануне саммита альянса в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Сейчас в эти дни проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат (мирные инициативы премьера Индии - ред.)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос интернет-издания Life.
Песков добавил, что в Кремле будут следить, "какие подходы будут доминировать" на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.
Ранее премьер Индии на переговорах в Кремле с Владимиром Путиным заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине.
Во вторник в Вашингтоне стартует саммит НАТО, который станет последним для действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. Первого октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.
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