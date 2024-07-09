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НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
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11:00 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/nato-1958439198.html
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков
НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:00
2024-07-09T11:00
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это альянс (НАТО - ред.), который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины. Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге", - сказал Песков. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, нато
В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков

Песков: НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это альянс (НАТО - ред.), который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины. Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге", - сказал Песков.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Европа обречена на войну
1 июля, 08:00
 
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