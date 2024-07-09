https://ria.ru/20240709/nato-1958439198.html
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков
НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:00
2024-07-09T11:00
2024-07-09T11:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это альянс (НАТО - ред.), который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины. Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге", - сказал Песков. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, нато
В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков
Песков: НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева