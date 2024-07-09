https://ria.ru/20240709/nato-1958439198.html

НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков

НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024

НАТО участвует в украинском конфликте, заявил Песков

НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:00

2024-07-09T11:00

2024-07-09T11:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. НАТО принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это альянс (НАТО - ред.), который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины. Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге", - сказал Песков. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, нато