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Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях - РИА Новости, 09.07.2024
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, о необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя, рассказал оператор... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:03
2024-07-09T05:03
2024-07-09T06:41
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, о необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя, рассказал оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным "Горыныч". "Иногда попадаются иностранные подразделения типа британцев. Пару раз попадались эти подразделения, когда они здесь были. Как правило, они кричат о своих потерях, что "у нас есть раненые, нужна срочная эвакуация", — сказал "Горыныч", рассказ которого показан на видео российского Минобороны.В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки "Торн" группировки войск "Север" в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.Пренебрегая чистотой эфира, ВСУ нередко используют сотовую связь, и радиоразведка группировки войск "Север" такие переговоры тоже слышит и даже может вычислить геопозицию абонентов, отметило Минобороны. Ведомство привело запись одного из перехватов, где военный сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: "Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных".
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях
Минобороны: иностранные наемники на Украине открыто кричат по радио о потерях