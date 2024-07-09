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Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 09.07.2024 (обновлено: 06:41 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях - РИА Новости, 09.07.2024
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, о необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя, рассказал оператор... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:03
2024-07-09T06:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, о необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя, рассказал оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным "Горыныч". "Иногда попадаются иностранные подразделения типа британцев. Пару раз попадались эти подразделения, когда они здесь были. Как правило, они кричат о своих потерях, что "у нас есть раненые, нужна срочная эвакуация", — сказал "Горыныч", рассказ которого показан на видео российского Минобороны.В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки "Торн" группировки войск "Север" в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.Пренебрегая чистотой эфира, ВСУ нередко используют сотовую связь, и радиоразведка группировки войск "Север" такие переговоры тоже слышит и даже может вычислить геопозицию абонентов, отметило Минобороны. Ведомство привело запись одного из перехватов, где военный сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: "Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных".
https://ria.ru/20240704/vsu-1957268004.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях

Минобороны: иностранные наемники на Украине открыто кричат по радио о потерях

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, о необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя, рассказал оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным "Горыныч".
«
"Иногда попадаются иностранные подразделения типа британцев. Пару раз попадались эти подразделения, когда они здесь были. Как правило, они кричат о своих потерях, что "у нас есть раненые, нужна срочная эвакуация", — сказал "Горыныч", рассказ которого показан на видео российского Минобороны.
В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки "Торн" группировки войск "Север" в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.
Пренебрегая чистотой эфира, ВСУ нередко используют сотовую связь, и радиоразведка группировки войск "Север" такие переговоры тоже слышит и даже может вычислить геопозицию абонентов, отметило Минобороны. Ведомство привело запись одного из перехватов, где военный сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: "Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных".
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