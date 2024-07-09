https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html

Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях

Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях - РИА Новости, 09.07.2024

Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о потерях

Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, о необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя, рассказал оператор... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:03

2024-07-09T05:03

2024-07-09T06:41

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях, о необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя, рассказал оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным "Горыныч". "Иногда попадаются иностранные подразделения типа британцев. Пару раз попадались эти подразделения, когда они здесь были. Как правило, они кричат о своих потерях, что "у нас есть раненые, нужна срочная эвакуация", — сказал "Горыныч", рассказ которого показан на видео российского Минобороны.В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки "Торн" группировки войск "Север" в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.Пренебрегая чистотой эфира, ВСУ нередко используют сотовую связь, и радиоразведка группировки войск "Север" такие переговоры тоже слышит и даже может вычислить геопозицию абонентов, отметило Минобороны. Ведомство привело запись одного из перехватов, где военный сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать подкрепление: "Надо еще людей, мало людей. Дайте людей опытных, нормальных".

https://ria.ru/20240704/vsu-1957268004.html

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россия, украина, вооруженные силы украины