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Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье
Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2024
Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье
Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье, подросток получил травмы, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:20
2024-07-09T14:20
2024-07-09T14:30
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье, подросток получил травмы, сообщается на сайте МВД Медиа."Сегодня на 59-м километре трассы М8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области около 11 часов 50 минут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации, на дороге столкнулись семь транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении в сторону столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП пострадал 15-летний пассажир одной из машин. В настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье
МВД: ДТП с 7 машинами произошло на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье, подросток получил травмы, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сегодня на 59-м километре трассы М8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области около 11 часов 50 минут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации, на дороге столкнулись семь транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении в сторону столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал 15-летний пассажир одной из машин. В настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.