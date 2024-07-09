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Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье

Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2024

Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье

Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье, подросток получил травмы, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:20

2024-07-09T14:20

2024-07-09T14:30

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь машин столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье, подросток получил травмы, сообщается на сайте МВД Медиа."Сегодня на 59-м километре трассы М8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области около 11 часов 50 минут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. По предварительной информации, на дороге столкнулись семь транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении в сторону столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП пострадал 15-летний пассажир одной из машин. В настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), происшествия