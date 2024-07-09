https://ria.ru/20240709/muzeytolstogo-1958525155.html

Владимир Толстой возглавил Государственный музей Льва Толстого

Владимир Толстой возглавил Государственный музей Льва Толстого - РИА Новости, 09.07.2024

Владимир Толстой возглавил Государственный музей Льва Толстого

Экс-советник президента РФ по культуре Владимир Толстой стал генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:34

2024-07-09T15:34

2024-07-09T15:34

музейные маршруты россии

лев толстой (писатель)

владимир толстой

ольга любимова

государственный музей л. н. толстого

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-советник президента РФ по культуре Владимир Толстой стал генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ."С 9 июля генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого назначен потомок писателя, заслуженный работник культуры Владимир Толстой. Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", - говорится в сообщении.Новый руководитель был представлен директором Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Еленой Харламовой, которая напомнила о приближающемся 200-летии со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, ранее был подписан Указ о масштабном праздновании юбилейной даты по всей стране."Особая роль в подготовке юбилея, безусловно, будет принадлежать толстовским музеям. Учитывая это обстоятельство, Ольга Борисовна приняла решение предложить Владимиру Ильичу Толстому возглавить наш флагманский музей, хранящий наследие великого автора", – приводятся слова Харламовой.Новому директору предстоит взять на себя координацию подготовки всех юбилейных мероприятий в различных регионах страны, связанных с жизнью и творчеством классика, реставрацию памятных мест, подготовку новых экспозиций, подчеркнула Харламова.В пресс-службе отметили, что Владимир Толстой имеет богатый опыт музейного руководства: 1994 по 2012 год он занимал должность директора Музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". Под его руководством музей активно развивался и в его состав были включены многочисленные филиалы. Толстой с 1999 года является членом президиума Международного совета музеев (ИКОМ России), который возглавлял более 7 лет, а в настоящее время возглавляет попечительский совет Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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