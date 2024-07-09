https://ria.ru/20240709/muzeytolstogo-1958525155.html
Владимир Толстой возглавил Государственный музей Льва Толстого
Владимир Толстой возглавил Государственный музей Льва Толстого - РИА Новости, 09.07.2024
Владимир Толстой возглавил Государственный музей Льва Толстого
Экс-советник президента РФ по культуре Владимир Толстой стал генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:34
2024-07-09T15:34
2024-07-09T15:34
музейные маршруты россии
лев толстой (писатель)
владимир толстой
ольга любимова
государственный музей л. н. толстого
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862837530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93e75d2e434e414f5d535bd5b987f54b.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-советник президента РФ по культуре Владимир Толстой стал генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ."С 9 июля генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого назначен потомок писателя, заслуженный работник культуры Владимир Толстой. Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", - говорится в сообщении.Новый руководитель был представлен директором Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Еленой Харламовой, которая напомнила о приближающемся 200-летии со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, ранее был подписан Указ о масштабном праздновании юбилейной даты по всей стране."Особая роль в подготовке юбилея, безусловно, будет принадлежать толстовским музеям. Учитывая это обстоятельство, Ольга Борисовна приняла решение предложить Владимиру Ильичу Толстому возглавить наш флагманский музей, хранящий наследие великого автора", – приводятся слова Харламовой.Новому директору предстоит взять на себя координацию подготовки всех юбилейных мероприятий в различных регионах страны, связанных с жизнью и творчеством классика, реставрацию памятных мест, подготовку новых экспозиций, подчеркнула Харламова.В пресс-службе отметили, что Владимир Толстой имеет богатый опыт музейного руководства: 1994 по 2012 год он занимал должность директора Музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". Под его руководством музей активно развивался и в его состав были включены многочисленные филиалы. Толстой с 1999 года является членом президиума Международного совета музеев (ИКОМ России), который возглавлял более 7 лет, а в настоящее время возглавляет попечительский совет Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. -0-
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862837530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1746c9e8a611d880e4845584acb4b2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лев толстой (писатель), владимир толстой, ольга любимова, государственный музей л. н. толстого
Музейные маршруты России, Лев Толстой (писатель), Владимир Толстой, Ольга Любимова, Государственный музей Л. Н. Толстого
Владимир Толстой возглавил Государственный музей Льва Толстого
Директор музея Толстого будет курировать 200-летие со дня рождения писателя
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-советник президента РФ по культуре Владимир Толстой стал генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
«
"С 9 июля генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого назначен потомок писателя, заслуженный работник культуры Владимир Толстой. Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", - говорится в сообщении.
Новый руководитель был представлен директором Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Еленой Харламовой, которая напомнила о приближающемся 200-летии со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, ранее был подписан Указ о масштабном праздновании юбилейной даты по всей стране.
«
"Особая роль в подготовке юбилея, безусловно, будет принадлежать толстовским музеям. Учитывая это обстоятельство, Ольга Борисовна приняла решение предложить Владимиру Ильичу Толстому возглавить наш флагманский музей, хранящий наследие великого автора", – приводятся слова Харламовой.
Новому директору предстоит взять на себя координацию подготовки всех юбилейных мероприятий в различных регионах страны, связанных с жизнью и творчеством классика, реставрацию памятных мест, подготовку новых экспозиций, подчеркнула Харламова.
В пресс-службе отметили, что Владимир Толстой имеет богатый опыт музейного руководства: 1994 по 2012 год он занимал должность директора Музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". Под его руководством музей активно развивался и в его состав были включены многочисленные филиалы. Толстой с 1999 года является членом президиума Международного совета музеев (ИКОМ России), который возглавлял более 7 лет, а в настоящее время возглавляет попечительский совет Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. -0-