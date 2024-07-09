https://ria.ru/20240709/mosty-1958399856.html

Трутнев назвал объем грузов, которые перевезли по мостам между ДФО и Китаем

Трутнев назвал объем грузов, которые перевезли по мостам между ДФО и Китаем - РИА Новости, 09.07.2024

Трутнев назвал объем грузов, которые перевезли по мостам между ДФО и Китаем

По двум трансграничным мостовым переходам Благовещенск-Хэйхэ и Нижнеленинское-Тунцзян, соединяющим Дальний Восток и Китай, за годы их работы перевезено 3,8... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:09

2024-07-09T04:09

2024-07-09T04:09

экономика

китай

дальний восток

россия

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. По двум трансграничным мостовым переходам Благовещенск-Хэйхэ и Нижнеленинское-Тунцзян, соединяющим Дальний Восток и Китай, за годы их работы перевезено 3,8 миллиона тонн грузов, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "За эти годы по ним перевезено 3,8 миллиона тонн грузов. Российской стороной ведется развитие примостовых территорий", - сказал Трутнев на заседании. Он отметил, что возможности перевозок по этим мостам значительно выше.

https://ria.ru/20240405/gruzoperevozki-1937930027.html

китай

дальний восток

россия

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экономика, китай, дальний восток, россия, юрий трутнев