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Трутнев назвал объем грузов, которые перевезли по мостам между ДФО и Китаем - РИА Новости, 09.07.2024
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04:09 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/mosty-1958399856.html
Трутнев назвал объем грузов, которые перевезли по мостам между ДФО и Китаем
Трутнев назвал объем грузов, которые перевезли по мостам между ДФО и Китаем - РИА Новости, 09.07.2024
Трутнев назвал объем грузов, которые перевезли по мостам между ДФО и Китаем
По двум трансграничным мостовым переходам Благовещенск-Хэйхэ и Нижнеленинское-Тунцзян, соединяющим Дальний Восток и Китай, за годы их работы перевезено 3,8... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:09
2024-07-09T04:09
экономика
китай
дальний восток
россия
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. По двум трансграничным мостовым переходам Благовещенск-Хэйхэ и Нижнеленинское-Тунцзян, соединяющим Дальний Восток и Китай, за годы их работы перевезено 3,8 миллиона тонн грузов, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "За эти годы по ним перевезено 3,8 миллиона тонн грузов. Российской стороной ведется развитие примостовых территорий", - сказал Трутнев на заседании. Он отметил, что возможности перевозок по этим мостам значительно выше.
https://ria.ru/20240405/gruzoperevozki-1937930027.html
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экономика, китай, дальний восток, россия, юрий трутнев
Экономика, Китай, Дальний Восток, Россия, Юрий Трутнев
Трутнев назвал объем грузов, которые перевезли по мостам между ДФО и Китаем

Трутнев: по мостам между ДФО и КНР за годы перевезли 3,8 миллиона тонн грузов

© РИА Новости / Александр Музыка | Перейти в медиабанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур, Еврейская автономная область
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур, Еврейская автономная область - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Александр Музыка
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Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур, Еврейская автономная область. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. По двум трансграничным мостовым переходам Благовещенск-Хэйхэ и Нижнеленинское-Тунцзян, соединяющим Дальний Восток и Китай, за годы их работы перевезено 3,8 миллиона тонн грузов, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева.
"За эти годы по ним перевезено 3,8 миллиона тонн грузов. Российской стороной ведется развитие примостовых территорий", - сказал Трутнев на заседании.
Он отметил, что возможности перевозок по этим мостам значительно выше.
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ЭкономикаКитайДальний ВостокРоссияЮрий Трутнев
 
 
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