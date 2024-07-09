В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС
Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству пройдет в Москве
© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
«
"Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, которое поступательно укреплялось на протяжении десятилетий благодаря совместным усилиям и плодотворному сотрудничеству в рамках Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (МПК по ВиВТС)", - говорится в заявлении.
«
"Лидеры договорились провести 21-е заседание МПК по ВиВТС в Москве во второй половине 2024 года. Ввиду стремления Индии к самодостаточности партнерство в настоящее время переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. Стороны подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена", - добавляется в заявлении.
"В этом контексте стороны согласились создать новую рабочую группу по технологическому сотрудничеству и на очередном заседании МПК по ВиВТС (российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству - ред.) обсудить положение о ней", - говорится в совместном заявлении.
"Надежда есть". За что Моди поблагодарил Путина
Вчера, 16:34