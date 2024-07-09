https://ria.ru/20240709/moskva-1958587330.html

В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС

В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС - РИА Новости, 09.07.2024

В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС

Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:19

2024-07-09T18:19

2024-07-09T20:12

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, которое поступательно укреплялось на протяжении десятилетий благодаря совместным усилиям и плодотворному сотрудничеству в рамках Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (МПК по ВиВТС)", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что стороны выразили удовлетворение регулярными контактами по военной линии, включая встречу министров обороны в апреле 2023 года в Нью-Дели в рамках Совещания министров обороны государств – членов ШОС и совместные учения вооруженных сил двух стран. "Лидеры договорились провести 21-е заседание МПК по ВиВТС в Москве во второй половине 2024 года. Ввиду стремления Индии к самодостаточности партнерство в настоящее время переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. Стороны подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена", - добавляется в заявлении."В этом контексте стороны согласились создать новую рабочую группу по технологическому сотрудничеству и на очередном заседании МПК по ВиВТС (российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству - ред.) обсудить положение о ней", - говорится в совместном заявлении.

https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958584163.html

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