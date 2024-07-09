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В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС - РИА Новости, 09.07.2024
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18:19 09.07.2024 (обновлено: 20:12 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/moskva-1958587330.html
В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС
В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС - РИА Новости, 09.07.2024
В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС
Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:19
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, которое поступательно укреплялось на протяжении десятилетий благодаря совместным усилиям и плодотворному сотрудничеству в рамках Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (МПК по ВиВТС)", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что стороны выразили удовлетворение регулярными контактами по военной линии, включая встречу министров обороны в апреле 2023 года в Нью-Дели в рамках Совещания министров обороны государств – членов ШОС и совместные учения вооруженных сил двух стран. "Лидеры договорились провести 21-е заседание МПК по ВиВТС в Москве во второй половине 2024 года. Ввиду стремления Индии к самодостаточности партнерство в настоящее время переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. Стороны подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена", - добавляется в заявлении."В этом контексте стороны согласились создать новую рабочую группу по технологическому сотрудничеству и на очередном заседании МПК по ВиВТС (российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству - ред.) обсудить положение о ней", - говорится в совместном заявлении.
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индия, москва, россия, шос
Индия, Москва, Россия, ШОС
В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Индии по ВТС

Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству пройдет в Москве

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание межправкомиссии РФ и Индии по военному сотрудничеству и ВТС пройдет в Москве во второй половине 2024 года.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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«
"Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, которое поступательно укреплялось на протяжении десятилетий благодаря совместным усилиям и плодотворному сотрудничеству в рамках Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (МПК по ВиВТС)", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что стороны выразили удовлетворение регулярными контактами по военной линии, включая встречу министров обороны в апреле 2023 года в Нью-Дели в рамках Совещания министров обороны государств – членов ШОС и совместные учения вооруженных сил двух стран.
«
"Лидеры договорились провести 21-е заседание МПК по ВиВТС в Москве во второй половине 2024 года. Ввиду стремления Индии к самодостаточности партнерство в настоящее время переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. Стороны подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена", - добавляется в заявлении.
"В этом контексте стороны согласились создать новую рабочую группу по технологическому сотрудничеству и на очередном заседании МПК по ВиВТС (российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству - ред.) обсудить положение о ней", - говорится в совместном заявлении.
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