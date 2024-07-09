https://ria.ru/20240709/moskva-1958480710.html

Около 100 спасателей патрулируют водные акватории Москвы из-за жары

Около 100 спасателей патрулируют водные акватории Москвы из-за жары - РИА Новости, 09.07.2024

Около 100 спасателей патрулируют водные акватории Москвы из-за жары

Около 100 спасателей непрерывно патрулируют водные акватории Москвы из-за установившейся жары, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:30

2024-07-09T13:30

2024-07-09T13:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около 100 спасателей непрерывно патрулируют водные акватории Москвы из-за установившейся жары, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, до конца недели в столичном регионе сохранится жаркая погода, сегодня, например, максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 28 - плюс 30 градусов. В связи с этим в разы увеличивается число отдыхающих у воды. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха, ведется непрерывное патрулирование Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в период жаркой погоды их число увеличено до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. "Спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Еще раз призываем москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище, 10 - на внутренних водоемах.

https://ria.ru/20240705/moskva-1958302661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков