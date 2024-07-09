https://ria.ru/20240709/moskva-1958423045.html

Бирюков рассказал о благоустройстве территории "Росбиотеха"

Бирюков рассказал о благоустройстве территории "Росбиотеха" - РИА Новости, 09.07.2024

Бирюков рассказал о благоустройстве территории "Росбиотеха"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:00

2024-07-09T10:00

2024-07-09T15:05

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городское хозяйство москвы

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петр бирюков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% от общего объема работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на севере Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Сегодня на территории вуза реализуется проект создания "Биогорода", дополнительно по просьбам студентов обновим территорию, сделаем ее более функциональной", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать. Кроме того, будут созданы условия для применения и демонстрации результатов инновационных разработок. В настоящее время в зонах производства работ установлено ограждение, для прохода к зданиям университета организованы проходы. На территории обустраивают дорожки. Готовят основания под амфитеатр, спортивные площадки, сухой фонтан и летнюю террасу. Ведется устройство системы наружного освещения. "Согласно концепции, на территории университета будут созданы три полноценные функциональные зоны. Первую организуем во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там появятся павильоны для коворкингов и лектория, летняя открытая сцена с медиаэкраном и амфитеатром, зона отдыха и самоподготовки, сухой фонтан. Для организации второй зоны выбран участок, который расположен между корпусами А и В, там обустроим мини-спортивный кластер, "гастро-парк" с местами для отдыха, проведем озеленение", - отметил Бирюков. Третья зона будет располагаться между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом. Там будет организована универсальная площадка для игр с мячом, рядом с которой разместят небольшую трибуну. Кроме того, проектом предусмотрены места для игры в настольный теннис и панна-футбол, зона воркаута, площадка с силовыми тренажерами, летняя терраса и зоны для отдыха. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что результатом благоустройства территории университета "Росбиотех" станет формирование открытой инфраструктурной площадки, где специалисты, преподаватели, студенты и жители смогут получать актуальные знания о сохранении здоровья и здоровом образе жизни.

https://ria.ru/20240302/blagoustroystvo-1930669883.html

https://ria.ru/20240109/ukrasili-1920290426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков