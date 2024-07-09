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В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары - РИА Новости, 09.07.2024
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09:02 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/moskva-1958414494.html
В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары
В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары - РИА Новости, 09.07.2024
В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары
Городские службы Москвы во вторник продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:02
2024-07-09T09:02
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общество
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Городские службы Москвы во вторник продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня снова жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в Telegram-канале ведомства.
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары

Городские службы Москвы продолжают непрерывный мониторинг улиц из-за жары

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Городские службы Москвы во вторник продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня снова жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в Telegram-канале ведомства.
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