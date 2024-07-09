https://ria.ru/20240709/moskva-1958414494.html

В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары

В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары - РИА Новости, 09.07.2024

В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары

Городские службы Москвы во вторник продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:02

2024-07-09T09:02

2024-07-09T09:02

москва

общество

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Городские службы Москвы во вторник продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня снова жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240707/pogoda-1957959778.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество