https://ria.ru/20240709/moskva-1958414494.html
В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары
В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары - РИА Новости, 09.07.2024
В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары
Городские службы Москвы во вторник продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:02
2024-07-09T09:02
2024-07-09T09:02
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Городские службы Москвы во вторник продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня снова жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В Москве городские службы ведут непрерывный мониторинг улиц на фоне жары
Городские службы Москвы продолжают непрерывный мониторинг улиц из-за жары
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Городские службы Москвы во вторник продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети из-за жары, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня снова жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в Telegram-канале ведомства.