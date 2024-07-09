https://ria.ru/20240709/moskva-1958408867.html

В Москве восстановят 81 дом в стиле неоклассицизма

В Москве восстановят 81 дом в стиле неоклассицизма - РИА Новости, 09.07.2024

В Москве восстановят 81 дом в стиле неоклассицизма

Более 80 домов в стиле неоклассицизма восстановят в Москве в 2024 году в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T07:53

2024-07-09T07:53

2024-07-09T07:53

капремонт в москве

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 80 домов в стиле неоклассицизма восстановят в Москве в 2024 году в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Неоклассический стиль в архитектуре широко распространен во всем мире, в том числе и в Москве. Он унаследовал черты изначального классицизма, но отражает его новое видение. В столице можно встретить множество зданий неоклассического стиля как начала XX века, так и советского периода. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в рамках программы капитального ремонта жилого фонда в городе восстановят 81 дом в стиле неоклассицизма в 2024 году", - говорится в сообщении. В частности, сейчас обновляют четырехэтажный многоквартирный жилой дом на улице Маршала Тимошенко (дом 6). Он был построен в 1956 году по индивидуальному проекту. Фасад здания богато украшен декоративными элементами: кронштейнами, рустом на уровне первого этажа, балюстрадами, филенками, наличниками, декоративными подоконниками, пилястрами, межэтажными поясами, а также венчающим карнизом. Подчеркивается, что для сохранения первозданной красоты дома специалисты Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект проведения работ, подобрали соответствующие материалы и современные технологии. Кроме того, в 2024 году завершится капремонт шестиэтажного жилого здания на улице Гиляровского (дом 56). Отмечается, что построенный в 1917 году по индивидуальному проекту дом является примером раннего неоклассицизма в архитектуре - три его нижних этажа рустованы и отделены от верхней части из окрашенного кирпича широким карнизом, окна первого этажа декорированы рустованными перемычками, по периметру расположен венчающий карниз. Подчеркивается, что немало домов в стиле неоклассики уже обновлено специалистами в рамках программы капремонта жилого фонда. Так, в 2023 году новый облик обрело пятиэтажное здание на Дербеневской улице (дом 18). Отмечается, что специалисты восстановили фасад, на котором расположены различные архитектурные детали, в том числе межэтажные пояса и венчающий карниз, который поддерживает множество кронштейнов.

https://ria.ru/20240704/moskva-1957276289.html

https://ria.ru/20240425/fasady-1942198036.html

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