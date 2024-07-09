https://ria.ru/20240709/modi-1958592958.html

Моди вылетел из Москвы

Моди вылетел из Москвы - РИА Новости, 09.07.2024

Моди вылетел из Москвы

Самолет премьера Индии Нарендры Моди вылетел из аэропорта Внуково-2 в Москве по завершении официального визита в Россию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:41

2024-07-09T18:41

2024-07-09T18:42

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самолет премьера Индии Нарендры Моди вылетел из аэропорта Внуково-2 в Москве по завершении официального визита в Россию, передает корреспондент РИА Новости. В ходе торжественной церемонии на взлетно-посадочной полосе при построении почетного караула прозвучали гимны двух стран. С российской стороны среди провожавших был замглавы МИД Андрей Руденко. Индийский премьер сделал перед входом в самолет распространенный в Индии приветственный жест "намасте". Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

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в мире, россия, индия, нарендра моди, андрей руденко, владимир путин