Рейтинг@Mail.ru
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/modi-1958560074.html
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы - РИА Новости, 09.07.2024
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:05
2024-07-09T18:05
политика
москва
индия
россия
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958558603_0:7:1024:583_1920x0_80_0_0_1c3fa7fbe71bca166a84dac355d2068f.jpg
Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы.
москва
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
LIVE: Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
2024-07-09T18:05
true
PT24M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958558603_6:0:949:707_1920x0_80_0_0_c7fb99c1d9488cee97373a8038774f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, индия, россия, нарендра моди, видео
Политика, Москва, Индия, Россия, Нарендра Моди
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы.
2024-07-09T18:05
true
PT24M48S

Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы

Читать ria.ru в
Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы.
 
ПолитикаМоскваИндияРоссияНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала