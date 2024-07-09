https://ria.ru/20240709/modi-1958560074.html

Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы

Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы - РИА Новости, 09.07.2024

Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:05

2024-07-09T18:05

2024-07-09T18:05

политика

москва

индия

россия

нарендра моди

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы.

москва

индия

россия

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы LIVE: Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы 2024-07-09T18:05 true PT24M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, москва, индия, россия, нарендра моди, видео