https://ria.ru/20240709/modi-1958560074.html
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы - РИА Новости, 09.07.2024
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:05
2024-07-09T18:05
2024-07-09T18:05
политика
москва
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россия
нарендра моди
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958558603_6:0:949:707_1920x0_80_0_0_c7fb99c1d9488cee97373a8038774f88.jpg
LIVE: Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
LIVE: Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
2024-07-09T18:05
true
PT24M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, индия, россия, нарендра моди, видео
Политика, Москва, Индия, Россия, Нарендра Моди
Официальная церемония отъезда премьер-министра Моди из Москвы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы.
2024-07-09T18:05
true
PT24M48S
Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершает официальный визит в Россию и улетает из Москвы.